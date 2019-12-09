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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самарской области автомобилистка перевернулась на грузовике в кювет

9 декабря 2019 14:02
145
В Самарской области автомобилистка перевернулась на грузовике в кювет
Она попала в больницу.

ДТП произошло ночью 8 декабря в Ставропольском районе. Женщина-водитель 1967 года рождения, управляя автомобилем «ГАЗель», следовала по автодороге М5 «Урал» со стороны г. Самара в направлении г. Тольятти. Во время движения не выбрала скорость, обеспечивающую постоянный контроль за движением, не справилась с управлением и допустила съезд в правый кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП пострадала женщина-водитель автомобиля, ее госпитализировали, сообщает облМВД.
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Комментарии


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