В Самарской области автомобилистка перевернулась на грузовике в кювет

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ДТП произошло ночью 8 декабря в Ставропольском районе. Женщина-водитель 1967 года рождения, управляя автомобилем «ГАЗель», следовала по автодороге М5 «Урал» со стороны г. Самара в направлении г. Тольятти. Во время движения не выбрала скорость, обеспечивающую постоянный контроль за движением, не справилась с управлением и допустила съезд в правый кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП пострадала женщина-водитель автомобиля, ее госпитализировали, сообщает облМВД.