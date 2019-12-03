В России зафиксировали беспрецедентный рост числа аварий с такси
3 декабря 2019 12:51
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Стало известно, сколько дорожно-транспортных происшествий с участием автомобилей такси произошло в России за первые 10 месяцев текущего года. Был отмечен беспрецедентный рост числа аварий.
Как рассказал начальник организационно-аналитического управления ГИБДД РФ Сергей Рыжов, с начала года количество ДТП с такси увеличилось на 60 %. Так, за 10 месяцев произошли 2,7 тысячи аварий, пишет "ФедералПресс".
Чаще всего причинами ДТП стали несоблюдение очередности проезда перекрестка, неправильный выбор дистанции, нарушение правила проезда переходов и неправильные перестроения. Отметим, что также увеличилось число погибших и пострадавших в ДТП на 41 % и 63,9 % соответственно, пишет «Коммерсантъ».
Как ранее стало известно, водителей такси хотят проверять на психические расстройства и судимость. В настоящее время никто не предъявляет никаких жесткий требований во время приема на работу.
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