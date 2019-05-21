У жителя Самары изъяли пистолеты-пулеметы и револьверы

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Сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской области у жителя Самары 1971 г.р.. по адресам регистрации и проживания обнаружен и изъят арсенал оружия и боеприпасов:- пистолет-пулемет «Кедр» – 1 шт.;- пистолет-пулемет ППШ – 1 шт.;- пистолеты «Глок-19» – 2 шт.;- автоматический пистолет «Стечкина» – 1 шт.;- револьвер «Смита-Вессона» – 1 шт.;- револьвер «ТОЗ-49» с ПБС – 1 шт.;- травматические и газовые пистолеты с признаками переделки под стрельбу боевыми патронами – 7 шт.;- охотничьи нарезные ружья – 2 шт.;- магазины к пистолетам «Глок-19» и АПС – 29 шт.;- патроны различного калибра – более 5000 шт.Было возбуждено уголовное дело.Мужчине назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.Приговор вступил в законную силу.