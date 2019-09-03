Случай массового отравления роллами в Самаре может спровоцировать всероссийские проверки
3 сентября 2019 12:55
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В Самаре который день не утихает скандал, связанный с массовым отравлением суши известной сети доставки. В настоящее время известно более чем о 60 пострадавших. Надзорные органы ведут проверки, в том числе, в других городах. Возбуждено уголовное дело. Все, что известно о ЧП и как защитить себя и своих близких от подобного – в материале «ФедералПресс».
Впервые информация о массовом отравлении суши в Самаре появилась 24 августа, в субботу, когда в инфекционные отделения больницы им.Семашко и городской больницы № 5 было госпитализировано более 30 человек, среди которых было семеро детей. Как оказалось, все они были клиентами сети доставки суши «Фарфор». А уже в понедельник, 27 августа, в Самаре были закрыты все точки доставки сети. Роспотребнадзор, получив постановление прокуратуры, начал проверку. В это же время доследственную проверку начал региональный комитет СК РФ. В этот же день начала работать «горячая» линия «Фарфора». С обращением к пострадавшим клиентам выступил основатель сети Даниил Панюшкин. Он извинился и пообещал разобраться с ситуацией. Также, по его словам, пострадавшие должны были получить компенсацию от сети.
На следующий день, 28 августа, Роспотребнадзор озвучил предварительные итоги проверки. Причиной острой кишечной инфекции, по информации ведомства, стала сальмоненелла. У части сотрудников, работающих на кухне «Фарфора» нашли ротовирусную инфекцию. В целом, количество нарушений, зафиксированных специалистов, было достаточным для закрытия торговой точки и возбуждения административного дела. В этот же день количество пострадавших увеличилось до 48, 30 из них были госпитализированы в больницы в состоянии средней степени тяжести, 18 проходили лечение амбулаторно.
29 августа вопрос, вместе с представителями компании, обсуждался в правительстве Самарской области. Тогда же прошли проверки в Новокуйбышевске и Тольятти, где также работают точки доставки «Фарфора». В Тольятти проблемы не были выявлены, а вот в Новокуйбышевске персонал кухни уволился в полном составе, мотивируя данный поступок тем, что не будут ради безопасности заполнять дополнительные документы в соответствии с требованиями безопасности. При этом, согласно информации на официальном сайте компании, «Фарфор» - «это доставка суши и пиццы в более чем 80 городах России».
30 августа, по результатам доследственной проверки, региональным следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по статье «Производство в целях сбыта и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей». Число пострадавших к этому моменту выросло до 63 человек. Также в этот день выяснилось, что источником сальмонелеза стала копченая курица, которую поставщик в системе ФГИС «Меркурий» провел как свинину. Причем в накладных, изъятых в сети «Фарфор», сырье указывалось правильно - «курица копченая». По данному факту надзорными ведомствами - Россельхознадзором и Роспотребнадзором, а также следственным комитетом – была начата проверка поставщика и завода-изготовителя. Взяты анализы сырья, результаты которых станут известны на этой неделе.
Самарцам, пострадавшим от острой кишечной инфекции, сеть «Фарфор», в свою очередь, пообещала выплатить компенсации. Но опытные юристы советуют все-таки обратиться в суд.
«В данном случае получить компенсацию можно и в досудебном порядке. Но правильнее, если будут поданы иски в суд. Здесь нарушена статья 14. Здесь достаточно простой механизм. Во-первых, необходимо представить кассовый чек, или выписку из банка о покупке он-лайн. Даже если нет документов, суд учтет свидетельские показания. Во-вторых, представить доказательства обращения в больницу, чеки на лекарство. Необходимо на основании документов выставить письменную претензию. Суд определит материальный ущерб. Возможно возмещение и морального вреда, хотя это оценочная категория. Здесь все будет зависеть от суда. Если потерпевший ребенок, или в результате отравления человек потерял работу, сумма компенсаций может быть увеличена», - прокомментировал ситуацию «ФедералПресс» адвокат Александр Иевлев.
Врачи же оценивают вспышку острой кишечной инфекции со своей точки зрения. И она достаточно жесткая. «Фаст-фуд и детский организм - изначально вещи несовместимые. Даже не потому что там могут быть нарушения, это в принципе вредно. Я своего ребенка никогда не поведу в заведения с экзотической кухней, не буду кормить гамбургерами, роллами и суши. И взрослым не советую увлекаться подобной пищей. Лучше придерживаться традиционного питания, для здоровья полезнее», - высказал свое мнение корреспонденту агентства заведующий гастроэнтерологическим отделением педиатрического корпуса областной клинической больницы им. Середавина Борис Стрепнев.
Фото: pixabay.com
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