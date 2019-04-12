Скончался директор Поволжского государственного колледжа Владимир Гусев.

74

Министерство образования и науки Самарской области с глубоким прискорбием сообщает, что 12 апреля 2019 года на 61-м году жизни скоропостижно скончался директор Поволжского государственного колледжа, Почётный работник среднего профессионального образования Российской Федерации, Заслуженный работник образования Самарской области, доктор педагогических наук Владимир Анатольевич Гусев.Оборвалась жизнь человека много и плодотворно трудившегося на благо образования Самарской области.Владимир Анатольевич всегда был Учителем с большой буквы, отличным руководителем и талантливым организатором с огромным педагогическим и управленческим стажем.Отличительными чертами В.А.Гусева всегда были скромность, демократичность, чуткость и внимательность к людям, умение отстаивать свою точку зрения. Он пользовался заслуженным авторитетом и большим уважением со стороны всех, кто его знал, работал и общался с ним. Друзья любили его и ценили его человеческие качества.Кончина В.А.Гусева стала тяжёлой утратой для педагогической общественности области, для всех тех, кому посчастливилось знать его лично, с кем он делился творческими идеями и воплощал их в жизнь. В памяти друзей, учеников и коллег - всех, кто имел честь его знать, он останется сильным и добрым человеком, прекрасным профессионалом, неизменно внимательным, добрым и отзывчивым другом.Выражаем глубокое и искреннее соболезнование родным и близким покойного, коллективу Поволжского государственного колледжа.Прощание с Владимиром Анатольевичем Гусевым состоится 15 апреля 2019 года в 11.30 в здании Поволжского государственного колледжа по адресу: г. Самара, ул. Луначарского, 12.