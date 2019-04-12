Самарцам советуют, как избежать ДТП с мотоциклом

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Мотоциклисты на дороге — не только красивое зрелище, но и источник опасности. Мотоцикл является одним из самых опасных транспортных средств, поэтому в весенне-летний период возрастает число дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклистов. Всем известно: чтобы обезопасить себя от неприятностей, надо прежде всего избегать критических ситуаций. Статистика подсказывает, что мотоциклисты наиболее чаще превышают установленную скорость, не соблюдают безопасную дистанцию, интервал, а также рядность движения, совершают небезопасные обгоны и пренебрегают правилами проезда перекрестков.Главное управление МЧС России по Самарской области во избежание гибели и травматизма напоминает о необходимости соблюдения ПДД. От соблюдения правил зависит 90 % Вашей безопасности, как в физическом, так и в юридическом аспектах.Перед выездом нужно проверить общее состояние мотоцикла: давление в шинах, уровень масла, произвести хотя бы беглый осмотр, не открутилась ли какая-нибудь гайка, не подтекают ли жидкости. Не пренебрегайте элементами защиты. Наколенники, налокотники, защита спины, мотоботы помогут Вам избежать серьезных травм.По статистике большинство ДТП с участием мотоциклистов происходит тогда, когда водитель встречной машины поворачивает налево и не видит приближающийся мотоцикл. Во избежание столкновения нужно всегда ездить с включенным ближним светом. Привлечь внимание автомобилиста можно мигающим дальним светом. Приучите себя пользоваться звуковым сигналом. Если вы находитесь в "мертвой зоне" в плотном потоке, сомневаетесь, что водители едущих рядом автомобилей Вас видят или есть признаки того, что встречный автомобиль собирается повернуть налево, дайте знать о себе звуковым и световым сигналом и убедитесь, что вас заметили.При управлении мотоциклом ЗАПРЕЩАЕТСЯ:- ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой;- перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по длине или ширине за габариты, или груз, мешающий управлению;- поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением и на дорогах, имеющих более одной полосы для движения в данном направлении;- двигаться по дороге без застегнутого мотошлема.