Пожар по повышенному рангу в Самаре: дополнение

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В 16 час. 39 мин. 26 июня поступило сообщение о пожаре по адресу г.о. Самара, Советский р-н, ул. Санфировой, сообщает облМЧС.Горели сараи на площали 400 м2.С огнем боролись почти два с половиной часа.На ликвидацию пожара от МЧС России привлекались 60 человек личного состава и 14 единиц техники.Причина пожара устанавливается.