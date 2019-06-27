Пожар по повышенному рангу в Самаре: дополнение
27 июня 2019 12:41
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В 16 час. 39 мин. 26 июня поступило сообщение о пожаре по адресу г.о. Самара, Советский р-н, ул. Санфировой, сообщает облМЧС.
Горели сараи на площали 400 м2.
С огнем боролись почти два с половиной часа.
На ликвидацию пожара от МЧС России привлекались 60 человек личного состава и 14 единиц техники.
Причина пожара устанавливается.
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