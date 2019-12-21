Полицейские Ставропольского района задержали жителя Кировской области с поддельным свидетельством

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Во время несения службы на стационарном посту около села Зеленовка сотрудники дорожно-патрульной службы остановили грузовой автомобиль. Водитель предъявил сотрудникам полиции свидетельство о подготовке водителей транспортных средств, перевозящих опасные грузы, которое вызвало у инспекторов сомнения в подлинности.Полицейские изъяли документ и направили дознавателю, который назначил экспертизу по установлению метода и способа изготовления, а также признаков подделки. По результатам исследования установлено несоответствие требованиям, предъявляемым к данному виду свидетельств.Как установили полицейские, подозреваемый – 52 -летний житель Кировской области ранее к уголовной ответственности не привлекался.В настоящее время Отделом дознания ОМВД России по Ставропольскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.