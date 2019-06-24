На территории Самарской области проводится мероприятие «Командирский рейд»

140

В данном профилактическом мероприятии принимают личное участие командиры и начальники подразделений ГИБДД.В ходе несения службы сотрудниками Госавтоинспекции Тольятти выявлено свыше 140 нарушений Правил дорожного движения, из них 69 фактов управления транспортным средством с нарушением технического регламента, то есть с тонировкой или другими предметами, ограничивающими обзор с места водителя. Кодекс РФ об административных правонарушениях предусматривает ответственность за такое правонарушение в виде штрафа в размере 500 рублей. После вынесения постановления по делу об административном правонарушении, предлагается на месте устранить причину нарушения, т.е. снять тонировку. В случае отказа водителя, инспектор выносит требование в письменном виде об устранении нарушения (удаления пленочного покрытия) в течение суток. Требование вносится в учетные базы ГИБДД, и при повторном выявлении такого же нарушения, водитель привлекается к ответственности по статье 19.3 КоАП РФ, то есть за неисполнение требования сотрудника полиции. Рассмотрение материалов по данной статье входит в компетенцию судебных органов и грозит нарушителю наказанием, вплоть до административного ареста на срок до 15 суток.Сотрудники региональной Госавтоинспекции напоминают, что подобный способ перевозки пассажиров очень опасен и может повлечь за собой тяжкие последствия, как для водителя, так и для его пассажиров.