Кондуктор трамвая, разбившегося в Самаре, рассказала об аварии
29 февраля 2020 13:21
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В Самаре стали известны новые подробности аварии с трамваем 27 февраля этого года. Напомним, многотонный вагон в тот день без водителя сорвался с места и на полной скорости влетел в припаркованные рядом с ТЦ "Апельсин" автомобили. Трамвай раздавил пять машин. Как выяснилось позднее, сначала в трамвае была кондуктор, которой пришлось выпрагивать на ходу. Женщина ушибла руку.
- На Детской больнице я понимаю, что она тормозит, пошла посмотреть вагон. И тут она рванул с места. Я вылетела с него кое-как, левой рукой даже поднять сейчас ничего не могу. Нас двоих подобрала 20-ка, доехали - а трамвай уже лежит готовый, - рассказывает кондуктор "КП-Самара".
Как рассказывает женщина, вагон сорвался еще на остановке "Детская больница". Эксперты сразу отмечали, что для того, чтобы набрать такую скорость, трамвай должен был проехать расстояние больше 100 метров от ближайшей остановки. Настоящим чудом стало и то, что обезумевшая машина не встретила на пути другого транспортного средства с людьми. В этом случае, скорее всего, не обошлось бы без жертв.
Ранее, в МЧС сообщили, что в результате аварии никто не погиб и не пострадал. Ущерб поврежденным автомобилям будет выплачиваться за счёт ОСАГО и ТТУ Самары, пишет ПроГородСамара.
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