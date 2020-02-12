Долг за услуги ЖКХ житель Самарской области оплатил, чтобы выехать за рубеж

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В отделе судебных приставов Безенчукского района Самарской области возбуждено исполнительное производство о взыскании с гражданина В. задолженности за коммунальные услуги в размере 45 тысяч рублей, после чего постановление о возбуждении исполнительного производства направлено должнику.Погашать долг за услуги ЖКХ мужчина не спешил. В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем принят ряд мер принудительного исполнения. Так, судебный пристав наложил арест на расчетные счета должника, вынес постановление о запрете регистрационных действий в отношении транспортных средств и постановление о временном ограничении права на выезд должника из Российской Федерации. А так как гражданин В. в ближайшее время планировал выехать за границу в командировку, то он поспешил погасить задолженность в полном объеме.Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, а все запреты с должника сняты.Фото pixabay.com