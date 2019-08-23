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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Дистрибьютор «Самарского подшипникового завода» остался при подшипниках

23 августа 2019 09:47
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Дистрибьютор Самарского подшипникового завода остался при подшипниках
Он задолжал более 140 млн рублей конкурсному управляющему.

«Торговый дом «Самарский подшипниковый завод» сумел уберечь свой товар от ареста. Ранее принять обеспечительные меры просил конкурсный управляющий СПЗ Алексей Пономарев. Дистрибьютор задолжал ему более 140 млн рублей за поставленную в 2015 году продукцию. Долг до сих пор не возвращен.

Это побудило управляющего «Самарского подшипникового завода» переходить к более радикальным мерам. Он попросил суд арестовать товар дистрибьютора. Это не составило бы труда: подшипники, которые продает торговый дом, хранятся на складе завода-должника.

В суде представители «ТД «СПЗ» просили отказать Пономареву в его требовании. Они жаловались, что такой шаг поставит компанию в «крайне тяжелое финансовое положение». Судьи и так не нашли основания для удовлетворения требований СПЗ, пишет СО ОНЛАЙН.

Фото: pixabay.com 


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