Дистрибьютор «Самарского подшипникового завода» остался при подшипниках
23 августа 2019 09:47
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«Торговый дом «Самарский подшипниковый завод» сумел уберечь свой товар от ареста. Ранее принять обеспечительные меры просил конкурсный управляющий СПЗ Алексей Пономарев. Дистрибьютор задолжал ему более 140 млн рублей за поставленную в 2015 году продукцию. Долг до сих пор не возвращен.
Это побудило управляющего «Самарского подшипникового завода» переходить к более радикальным мерам. Он попросил суд арестовать товар дистрибьютора. Это не составило бы труда: подшипники, которые продает торговый дом, хранятся на складе завода-должника.
В суде представители «ТД «СПЗ» просили отказать Пономареву в его требовании. Они жаловались, что такой шаг поставит компанию в «крайне тяжелое финансовое положение». Судьи и так не нашли основания для удовлетворения требований СПЗ, пишет СО ОНЛАЙН.
Фото: pixabay.com
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