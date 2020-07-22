ДТП с несовершеннолетними в Самарской области: один погиб на месте

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Сотрудники Ставропольской Госавтоинспекции работают на месте дорожно-транспортного происшествияДТП произошло примерно в 05:20 в Ставропольском районе, на 27 километре автодороги «Тольятти – Хрящевка». Прибывшие сотрудники Госавтоинспекции оградили место происшествия и обеспечили безопасный проезд для других участников дорожного движения.По предварительным данным инспекторов ГИБДД, подросток 2005 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2109, снятым с регистрационного учета, не справился с управлением допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-2109 скончался на месте дтп до приезда скорой помощи. Также в результате ДТП пострадало еще 5 пассажиров (мужчины 2000 г.р., 2002 г.р., и трое несовершеннолетних подростков 2004 г.р.). Все они доставлены бригадой скорой помощи в медицинское учреждение.По факту случившегося полицейские проводят проверку, сообщает облМВД.