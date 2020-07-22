ДТП с несовершеннолетними в Самарской области: один погиб на месте
22 июля 2020 10:11
128
Сотрудники Ставропольской Госавтоинспекции работают на месте дорожно-транспортного происшествия
ДТП произошло примерно в 05:20 в Ставропольском районе, на 27 километре автодороги «Тольятти – Хрящевка». Прибывшие сотрудники Госавтоинспекции оградили место происшествия и обеспечили безопасный проезд для других участников дорожного движения.
По предварительным данным инспекторов ГИБДД, подросток 2005 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2109, снятым с регистрационного учета, не справился с управлением допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-2109 скончался на месте дтп до приезда скорой помощи. Также в результате ДТП пострадало еще 5 пассажиров (мужчины 2000 г.р., 2002 г.р., и трое несовершеннолетних подростков 2004 г.р.). Все они доставлены бригадой скорой помощи в медицинское учреждение.
По факту случившегося полицейские проводят проверку, сообщает облМВД.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
21 июля 2020 23:09
В ходе штурма автобуса произошел взрыв. Все заложники освобождены. Закон
325
21 июля 2020 18:45
Руководство ООО «Спарта» выиграло тяжбу с департаментом управления имуществом Самары в арбитражном суде Закон
346
20 июля 2020 14:10
Ими оказались двое жителей Азовского района Ростовской области и уроженец Санкт-Петербурга . Закон
412
19 июля 2020 14:57
Мировым судьей Волжского района мужчине назначен штраф в 4,5 тысячи рублей. Закон
601
19 июля 2020 14:30
Задержан 39-летний мигрант, работающий добровольцем в церкви. Закон
608
18 июля 2020 18:06
Мужчине инкриминируется несанкционированное распространение секретной оборонной информации, полученной из правительственного компьютера. Закон
793
17 июля 2020 18:04
После утверждения обвинительного заключения его передадут в суд для рассмотрения по существу. Закон
585
Происшествия
22 июля 2020 10:11
Еще пятеро участников аварии пострадали. Происшествия
127
22 июля 2020 09:16
Прокуратура Самарской области проводит проверку. Происшествия
152
21 июля 2020 22:31
Речь идет о двух женщинах и ребенке. Происшествия
320
Криминал
22 июля 2020 10:58
Была обнаружена запись с видеорегистратора. Криминал
62
22 июля 2020 09:44
Он заявлял им, что их родственник попал в аварию. Криминал
144
21 июля 2020 19:56
8 июля в один из банков Автозаводского района Тольятти пришла пожилая женщина. Она попросила Анну Салову, сотрудницу банка, помочь ей с переводом 63 тыс. рублей. Криминал
529
Видео
21 июля 2020 12:29
Возраст - от 23 до 45 лет. Социум
393
16 июля 2020 09:37
В Пенсионном фонде России опровергли информацию о том, что пенсионеры могут сейчас получить доплату за советский стаж. Экономика региона
978
15 июля 2020 13:42
Проводилась эвакуация людей. Происшествия
888
9 июля 2020 10:07
Защитник «Крыльев Советов» Виталий Лысцов ответил на вопросы клубного телевидения. Спорт в регионе
1528
6 июля 2020 12:47
Завершить работы подрядчики планируют в 2021 году. Строительство
1409
4 июля 2020 11:53
Уровень воды местами поднимался так высоко, что автобусы превращались в "аквариумы". В стране
1448
Фоторепортажи
24 июня 2020 14:06
Он стал единственным в ПФО. 75 лет ПОБЕДЫ
2056
1 марта 2020 15:38
Основные гуляния проходят на площади Куйбышева. Культура
3764
21 февраля 2020 12:33
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля. Культура
3241
16 февраля 2020 13:10
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций. Спорт в регионе
4148
9 февраля 2020 15:30
Сегодня она будет работать до 19:00. Социум
4267
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
4317
Мероприятия