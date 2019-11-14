Бывший подрядчик администрации Самары попал под суд за невыплату зарплаты
14 ноября 2019 13:56
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Сотрудниками Ленинского следственного отдела Самары СУ СК РФ по Самарской области завершено расследование уголовного дела по невыплате заработанной платы сотрудникам. Генеральный директор ООО «ТК Теплокомфорт» Андрей Лушников задолжал собственным работникам 1,5 млн рублей, пишет ФедералПресс.
Тем не менее, согласно открытым данным (Rusprufile.ru прим. ред), выручка «ТК Теплокомфорт» в прошлом году составила 672 млн рублей, увеличившись на 150 млн руб.
Организация занимается строительной деятельностью и оптовой торговлей стройматериалами и не раз выигрывала государственные и муниципальные контракты. Она неоднократно выступала в качестве подрядчика для «Самрэк-Эксплуатация» («Самарская региональная энергетическая корпорация») и выполняла работы департамента ГхиЭ городской администрации Самары.
Причем у горадминистрации к «ТК Теплокомфорт» также имеются претензии. Департамент обратился в Арбитражный суд Самарской области с исковым заявлением, согласно которому он требует от «ТК Теплокомфорт» исполнить обязательства по муниципальному контракту от 23.08.2017 No 31-М3/17 на выполнение работ по устройству (строительству) подводящей тепловой сети для котельной на пересечение улиц Грозненской и Стромиловского шоссе в Куйбышевском районе городского округа Самара, а также взыскать неустойки и штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств 4 млн рублей.+
Сейчас в арбитражном суде находится несколько дело о взыскании задолженностей. «Газпром трансгаз Самара» обратилось с исковым заявлением к «ТК Теплокомфорт» о взыскании задолженности по договору на оказание транспортных услуг от 23.10.2018 No 16-18-01904 в размере 470 тыс. руб., еще полмиллиона требует вернуть ООО «Эксперт». Судебные процессы по данным делам продолжаются.
Уголовное дело, возбужденное в отношении Лушникова по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы) передано в суд.
Фото pixabay.com
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