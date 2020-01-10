В Сызрани людям пришлось спасаться из малосемейки по пожарному шлангу
10 января 2020 14:02
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Один из погорельцев пояснил, что пожар начался в одной из квартир. Её хозяина на месте в тот момент не было, а внутрь якобы проник неизвестный. Пламя начало быстро распространяться по этажу, дымом заволокло весь коридор.
- Спасаться пришлось по пожарному шлангу, - подчеркнул погорелец в разговоре с корреспондентом КТВ-ЛУЧ.
Напомним, крупное ЧП произошло поздно вечером 3 января. Тогда из здания было эвакуировано 92 человека. Для тушения этого пожара привлекались 62 человека и 22 единицы техники.
В областном Главке МЧС, в свою очередь, нам сообщили, что поджог числится как одна из предварительных причин пожара. Также среди версий рассматривается неосторожное обращение с огнем.
Даже спустя неделю после пожара, коридор на последнем этаже малосемейки представляет собой жуткое зрелище– стены в копоти, а обугленные провода свисают над полом. Некоторым жильцам, чьи квартиры серьезно пострадали от огня, пришлось переехать к родственникам.
Люди надеются, что им окажут материальную поддержку, чтобы восстановить жилье.
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