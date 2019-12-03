Установлена личность мужчины, чье тело обнаружили на дамбе в Сызрани
3 декабря 2019 11:21
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Стали известны некоторые детали вокруг трагического инцидента в Сызрани. Тело ранним утром 2 декабря, было обнаружено на дамбе, около завода «Сызранская керамика».
Выяснилось, что сигнал о ЧП правоохранителям поступил от медиков. Как пояснил корреспонденту КТВ-Луч осведомленный источник, на месте был найден труп мужчины 1960 года рождения.
По предварительным данным, его смерть не носит криминального характера. Возможно, ему стало плохо.
Правоохранительные органы продолжают разбираться во всех подробностях случившегося.
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