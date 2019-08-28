Продукцию завода в Самарской области арестовали за долг по налогам

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В Межрайонном отделе по исполнению постановлений налоговых органов возбуждено исполнительное производство о взыскании с одного из предприятий области задолженности по налогам в размере свыше 329 миллионов рублей.В рамках исполнительного производства должник был уведомлен о том, что в отношении него возбуждено исполнительное производство. Однако организацияк проигнорировала требования исполнительного документа.Должностными лицами был совершен выход по месту нахождения предприятия, в рамках которого судебные приставы-исполнители составили акт описи и ареста выпущенной продукции на общую сумму 130 миллионов рублей. В случае не погашения задолженности арестованное имущество будет отправлено на торги, а полученные с продажи денежные средства пойдут в счет погашения задолженности.