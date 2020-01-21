Очевидцы утверждают, что дикие собаки растерзали страусов и оленя из мини-зоопарка под Тольятти
21 января 2020 11:54
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Как рассказала автор сообщения о гибели животных, два страуса и олень жили в мини-зоопарке на базе отдыха “Зеленый хуторок” рядом с селом Ташла, пишет СитиТраффик.
- Не так давно дикие собаки совершили нападение и разорвали этих прекрасных животных, — утверждает женщина.
Рассуждая на эту тему, она приходит к выводу, что подобные вещи происходят вследствие не отрегулированности отлова бездомных животных и их численности. А ведь в следующий раз эти собаки могут накинуться на людей, напоминает автор сообщения.
“Следующий” раз между тем случался уже не раз. Только в Тольятти зимой 2019 года было зафиксировано несколько случаев нападения бездомных псов на людей.
Что касается их расправы над животными, например, косулями, то чиновники департамента охоты и рыболовства разрешили отстрел диких собак ради сохранения более ценных видов в природе. Однако позже губернатор Самарской области выступил категорически против такого способа решения проблемы, заявив, что по отношению к безнадзорным животным допустимо применение только гуманных методов.
Между тем, обсуждая историю с растерзанными страусами и оленем на базе отдыха “Зеленый хуторок” пользователи соцсети выразили сомнения в том, что это сделали дикие собаки. Кто-то предполагает, что это результат охоты рыси, кто-то вообще думает на человека, хотя в последнем случае непонятно, ради чего понадобилось бы убивать животных, содержавшихся в вольерах. Большинство же людей сходится во мнении, что диких псов нужно отстреливать, поскольку отлов, кастрация и выпуск обратно на волю не сделают их более сытыми. Животные ни в чем не виноваты, но голод заставит их искать пропитание и охотиться. А это значит, что опасность для людей будет возрастать.
фото: Происшествия Тольятти
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