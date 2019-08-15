Аэробус совершил аварийную посадку через несколько минут после взлёта из-за попадания чаек в двигатели
15 августа 2019 11:07
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Десять человек, в том числе трое детей, госпитализированы после аварийной посадки самолета под Москвой, сообщили "Интерфаксу" в региональном главке МЧС. Между тем, по данным источника ТАСС пострадали 23 человека. Экипаж и пассажиры были эвакуированы, возгорание в двигателе ликвидировано силами экипажа.
Ранее сообщалось, что аэробус А-321 "Уральских авиалиний", который направлялся из подмосковного аэропорта "Жуковский" в Симферополь, совершил аварийную посадку через несколько минут после взлёта из-за попадания чаек в двигатели самолета. Один из двигателей загорелся.
Во время ЧП пострадали оба двигателя самолёта. Как сообщает телеграм-канал "Мэш", об этом рассказал второй пилот Георгий Мурзин.
Перед посадкой самолёт стало сильно трясти, в салоне распространился запах гари, сообщил один из пассажиров аварийного рейса, – делится впечатлениями пассажиров.
Росавиация подтвердила вынужденную посадку самолета и уточнили, что он сел в кукурузном поле между ближним и дальним маяками системы посадки аэродрома в километре от взлётно-посадочной полосы. В ведомстве уточнили, что приземление было произведено с убранным шасси, перед приземлением экипаж выключил двигатели. Пожара на борту самолёта не было. Кабинный экипаж слаженно организовал эвакуацию пассажиров по аварийным надувным трапам, передает Радио Маяк.
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