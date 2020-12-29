Хинштейн помог ребятам из многодетной самарской семьи получить сладкие подарки и приглашения на новогоднее представление

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В приемную депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна обратилась многодетная мать Елена Горчакова из Кировского района Самары. Оставшаяся в период пандемии без работы, женщина попросила парламентария помочь с получением билетов для детей на новогоднее представление. Помощь пришла – дети попали на Елку и получили праздничные подарки.

«На данный момент я стою на бирже труда, ищу работу. Одна воспитываю и обучаю троих детей, и моя семья давно находится за чертой бедности. Мои дети – это два студента, и дочь школьница: никто из них не работает, и денег на празднование Нового года у нас нет. Обращалась в центр «Семья» Кировского района Самары по поводу Нового года и подарков, но мне там сказали, что наша семья больше не является многодетной, так как старшая дочь уже совершеннолетняя – ей исполнилось 18 лет. Пособия на старших детей не получаю три года – с тех пор как они стали студентами. Хочется какого-то праздника на Новый год — не для себя, а для детей», — написала депутату Елена Горчакова.

Александр Хинштейн обратился в департамент культуры и молодежной политики Самары с просьбой оказать содействие в предоставлении трех пригласительных билетов на новогоднюю елку. Вопрос решился в течение нескольких дней.

Благодарность многодетной матери в твиттере депутату передал управляющий микрорайоном №4 (Кировский район):

«Благодаря Александру Хинштейну и департаменту культуры Самары желание ребят исполнилось. Дети получили сладкий подарок и билеты на спектакль. Спасибо Вам от ребят и мамы!»

«Я очень рад! Самые искренние поздравления с наступающим Новым годом — и маме, и детишкам, и Вам!» — ответил депутат, передает hinshtein.ru.