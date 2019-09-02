Зеленский устроил небольшой скандал на линейке у сына-первоклассника
2 сентября 2019 21:23
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Сын президента Украины Владимира Зеленского стал первоклассником. Об этом важном событии сообщила в своём инстаграме супруга политика.
— Наш сын Кирилл теперь первоклассник. Сегодня он впервые сядет за парту, увидит свою первую учительницу и одноклассников, — написала в соцсетях первая леди Незалежной. — В последующие 12 лет он узнает, что такое дружба и, пожалуй, разочарование. А ещё будет шалить, поедет в первые путешествия без родителей, начнёт закалять характер и становиться ответственным.
А вот сам глава государства оказался настроен не так доброжелательно, как его жена. Зеленский запретил журналистам снимать 6-летнего Кирилла и устроил небольшой скандал на торжественной линейке, куда они пришли сегодня всей семьёй. Украинское издание "Вести" сообщает, что президент лично подошёл разобраться со съёмочной группой и потребовал, чтобы кадры с его сыном не были опубликованы.
В свою очередь, "Страна.uа" сообщает, что Кирилл Зеленский пошёл в первый класс частной Новопечерской школы в Киеве. Год обучения здесь достигает $13 тысяч. К слову, ту же школу посещает и старшая дочь Зеленского, 15-летняя Александра. В этом году она идёт уже в девятый класс.
К слову, в Новопечерской школе учатся дети многих украинских знаменитостей, например дочь экс-премьера Гройсмана, сын певицы Ирины Билык, дочь телеведущей Ольги Фреймут.
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