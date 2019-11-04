Владимир Путин поздравил жителей 63-го региона и губернатора с Днем народного единства
4 ноября 2019 17:59
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В своем обращении глава государства написал, что "этот праздник, учрежденный в память о переломных, героических событиях в судьбе нашей страны, выполняет важную, историческую, патриотическую миссию — восстанавливает связь времен и поколений, неразрывность традиций служения Отечеству, ответственности за ее будущее. Эти незыблемые ценности на протяжении веков сплачивают наш народ, помогают выстоять в годину испытаний, служат неиссякаемым источником вдохновения и созидания", — обращается Владимир Путин к жителям 63-го региона и губернатору, передает vkonline.ru.
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