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На оперативном совещании обсудили оперативную обстановку и ход реализации национальных проектов в Самарской области.
Виктор Кудряшов провел еженедельное оперативное совещание
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Виктор Кудряшов провел еженедельное оперативное совещание

30 ноября 2020 19:55
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На оперативном совещании обсудили оперативную обстановку и ход реализации национальных проектов в Самарской области.

В понедельник, 30 ноября, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области  Виктор Кудряшов провел еженедельное оперативное совещание. В режиме видеоконференцсвязи к обсуждению повестки дня подключились руководители министерств и ведомств Самарской области, главы четырех крупнейших муниципальных образований: Самары, Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевска. 

Об оперативной обстановке на территории региона участникам совещания доложил  руководитель  Главного управления МЧС России по Самарской области Олег Бойко. Чрезвычайных происшествий на минувшей неделе не зафиксировано. Гидрологическая обстановка развивается согласно прогнозу. Текущий уровень воды реки Волга у Самары составляет 28,74 мБс. 

Вместе с тем, глава областного теруправления  МЧС сообщил о тревожном факте – росте числа ДТП. За минувшую неделю в области произошло больше 70 дорожно-транспортных происшествий. В настоящее время специалисты анализируют ситуацию и устанавливают причины такого роста происшествий на дорогах. 

Олег Бойко также сообщил, сообщил, что, по прогнозу синоптиков,  на территории Самарской области в ближайшие дни ожидаются сильные морозы:  «С 1 по 5 декабря в Самарской области установится аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 9 градусов и более». Из-за морозов МЧС объявило в области штормовое предупреждение.

Виктор Кудряшов ещё раз напомнил необходимости проведения проверки газового оборудования в домах жителей. 

«К сожалению, каждый год мы фиксируем, что с началом отопительного сезона появляются случаи отравления угарным газом. Необходимо, чтобы в этом году, несмотря на сложные условия, газоснабжающие организации выполнили план по обходу квартир. Необходимо усилить контроль за безопасностью работы газового оборудования. Мы не можем допустить здесь невнимания или ошибок, не можем рисковать жизнями людей»,  - подчеркнул председатель областного Правительства. 

В ноябре министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства совместно с газораспределительными организациями провело месячник по контролю за состоянием дымовых и вентиляционных каналов в многоквартирных домах, а также внутриквартирного газового оборудования. Его итоги Виктор Кудряшов предложил обсудить в начале декабря. Также он поручил министерству энергетики и ЖКХ организовать взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями по отработке действий в аварийных ситуациях. 

В соответствии с поручением Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, на оперативном совещании проанализировали ход работ на объектах капитального строительства – двух детских садах (микрорайон Кошелев-проект), двух школах (на Мехзаводе и в селе Приволжье), пяти очистных сооружениях (Жигулевск, Самара, Октябрьск и Сызрань) и объектах водоснабжения в муниципальных районах Пестравском, Большеглушицком, Сергиевском. 

Все объекты находятся в высокой степени готовности. Там, где имеется риск отставания строительных работ от графика, председатель Правительства поручил привлечь дополнительные силы, в случае необходимости оформить договоры субподряда, чтобы уложиться в сроки ввода в эксплуатацию.

Ещё один вопрос, который рассмотрели в ходе совещания, касался федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Министр энергетики и ЖКХ Александр Мордвинов предложил создать рабочую группу для анализа и повышения индекса качества городской среды. ИКГС – это инструмент  оценки качества городской среды и условий ее формирования. Сегодня ИКГС Самарской области рассчитывается по 36 индикаторам и находится на отметке 160,4, сообщил Александр Мордвинов. Правительство области ставит цель поднять ИКГС до 180. 

«Это крайне важный для нас показатель. Мы только на благоустройство в текущем году из бюджетов всех уровней выделяем почти 2 млрд рублей, а с учетом средств на эти цели, предусмотренных в рамках программы  «Комплексное развитие сельских территорий», эта сумма составляет почти 3 млрд рублей. Важно понимать, как эти вложения, все наши усилия отразятся на  индексе по всем муниципальным образованиям», - отметил первый вице-губернатор.

Виктор Кудряшов поручил в ближайшее время провести отдельное совещание по этому вопросу. В завершение заседания председатель областного кабинета министров призвал коллег начинать планировать работу на будущий год, заранее вносить изменения в нормативные акты, готовить документы для размещения на электронных площадках. 

«В будущем году объем господдержки из федерального бюджета превысит 52 млрд рублей - даже больше, чем в текущем году. Это  возлагает на нас особую ответственность. Прошу своевременно подготовить необходимые документы, все спланировать, чтобы в полном объеме решить те задачи, которые ставит перед нами Губернатор  Самарской области и федеральные органы исполнительной власти», - заключил председатель областного Правительства.

 

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Комментарии

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На оперативном совещании обсудили оперативную обстановку и ход реализации национальных проектов в Самарской области.
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