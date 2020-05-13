Виктор Кудряшов провёл очередное заседание Правительства Самарской области
13 мая 2020 15:47
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На заседании областного Правительства был представлен отчёт Территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области об исполнении бюджета в 2019 году. Как доложил директор ТФОМС Владислав Романов, фактически бюджет фонда в прошлом году исполнен по доходам в сумме свыше 38,7 миллиардов рублей или 99,9% к плановым показателям утверждённого бюджета. Основными источниками, сформировавшими его бюджет, явились безвозмездные поступления (99,6% от всех доходов). По сравнению с 2018 годом доходная часть бюджета ТФОМС увеличилась на 8,7%. Бюджет ТФОМС по расходам за 2019 год исполнен в сумме более 38,6 млрд. рублей, что составляет 99,3% от объема расходов, утверждённых законом «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». Произведённые ТФОМС в 2019 году расходы по сравнению с 2018 годом увеличились на 8,4%.
Члены регионального Правительства рассмотрели законопроект, вносящий изменения в областной закон «О земле». Документом предусматривается устранение территориальных ограничений по предоставлению земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в безвозмездное пользование крестьянским (фермерским) хозяйствам для ведения их хозяйственной деятельности не только на территории муниципальных районов, но и на территории городских округов Самарской области. По мнению министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова, предоставление такой возможности позволит снять ограничения в работе хозяйствующих субъектов при реализации инвестиционных проектов, создать благоприятные условия для привлечения инвесторов на территорию городских округов и повышения их инвестиционной активности при создании инновационных предприятий в области сельского хозяйства и кооперации смежных сфер деятельности.
«Сегодня мы приняли очень нужное решение. У нас в губернии есть немало хозяйств, которые активно развиваются, приобретают технику, пользуются государственной поддержкой, федеральной и региональной. Они серьезно оснащены, имеют хорошую научную базу для развития. Сегодня такие крестьянско-фермерские хозяйства готовы расширять свои границы, фактически это уже происходит. Сейчас они вынуждены дробить свои хозяйства, чтобы выйти за пределы района. Это дополнительные сложности, которые принятое решение позволит снять», — сказал Виктор Кудряшов.
Далее законопроект будет направлен на рассмотрение в Самарскую Губернскую Думу.
На заседании областного Правительства также были приняты решения о внесении на рассмотрение Самарской Губернской Думы проекта регионального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Самарской области»; о внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 20.01.2016 № 14 «Об утверждении Порядка предоставления, использования и возврата бюджетных кредитов из областного бюджета местным бюджетам». Одобрение кабинета министров получили вопросы предоставления бюджетных кредитов бюджетам м.р. Сергиевский и Шигонский, передает пресс-служба облправительства.
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