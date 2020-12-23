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Виктор Кудряшов  провел внеочередное заседание Правительства Самарской области

23 декабря 2020 15:55
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Принята госпрограмма, направленная на обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Самарской области.

Сегодня, 23 декабря 2020 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области  Виктор Кудряшов  провел внеочередное заседание Правительства Самарской области в режиме ВКС. Областным кабинетом министров было рассмотрено и одобрено 4 вопроса.

Вниманию членов Правительства области была представлена региональная государственная программа «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Самарской области на 2021 – 2030 годы», разработанная по поручению первого вице-губернатора с целью организации комплексной системной работы в этом направлении. В документе определены задачи, которые необходимо решать для устранения наиболее актуальных для губернии проблем в целях сохранения благополучной ветеринарно-санитарной ситуации. В их числе профилактика и ликвидация особо опасных и других заразных болезней животных, организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев и другие. 

По оценке областного департамента ветеринарии, на территории области находится порядка 24 тысяч безнадзорных животных. Наиболее перспективным решением этой проблемы, по мнению специалистов, является реализация мероприятий, предусматривающих отлов, стерилизацию, вакцинацию, возврат животных в среду обитания. В ходе обсуждения программы председатель областного Правительства поручил руководителю департамента ветеринарии Самарской области Вячеславу Ильичеву в следующем году скорректировать показатели по отлову безнадзорных животных в сторону увеличения. «Необходимо провести совещания с владельцами приютов безнадзорных животных, уточнить их инвестиционные планы. Источник они получают очень серьезный, так как в регионе значительно увеличены расценки на отлов. Значительная часть средств идет на содержание животных, что является важным ресурсом для развития приютов. Мы готовы выделять больше средств, потому что главное здесь - результат. Таким образом, потратив в ближайшие несколько лет несколько большие суммы, мы сможем быстрее и эффективнее решить эту проблему», - подчеркнул Виктор Кудряшов. 

Одобрение регионального кабинета министров получил вопрос о предоставлении бюджетного кредита бюджету городского округа Жигулёвск. Дополнительные средства необходимы городу для покрытия дефицита местного бюджета, обусловленного реализацией важных для населения инвестиционных проектов: «Оснащение детских школ искусств музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами», «Проектирование и реконструкция канализационных очистных сооружений г.о. Жигулевск, с. Богатырь г.о. Жигулевск», «Капитальный и текущий ремонт зданий общеобразовательных учреждений городского округа Жигулевск», «Приобретение специализированной техники для обслуживания автодорог и объектов их обустройства г.о. Жигулевск путем заключения договора на услуги лизинга».

«Предоставление бюджетного кредита в данном случае позволяет муниципалитету профинансировать все обязательства по реализации национальных проектов без какого-либо торможения. Финансовое состояние города достаточно благополучное, расходы на обслуживание и погашение муниципального долга на сегодняшний день составляет только 2% муниципального бюджета. Это достаточно низкий показатель», - отметил председатель областного Правительства. 

На заседании Правительства Самарской области также были рассмотрены вопросы «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Самарской области в целях поощрения муниципальных управленческих команд»; «О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 20.01.2016 № 14 «Об утверждении Порядка предоставления, использования и возврата бюджетных кредитов из областного бюджета местным бюджетам»», передает пресс-служба облправительства.

 

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Комментарии

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23 декабря 2020  15:55
Принята госпрограмма, направленная на обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Самарской области.
Виктор Кудряшов  провел внеочередное заседание Правительства Самарской области
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