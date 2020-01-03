Виктор Кудряшов: «Обстановка на территории Самарской области находится под непрерывным контролем»

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Участники совещания обсудили вопросы обеспечения безопасности граждан, работы ЖКХ, топливно-энергетического и дорожного хозяйства в первые дни2020 года, другие актуальные на сегодняшний день темы, а также подвели итоги массовых праздничных мероприятий.Первые дни нового 2020 года на территории области прошли в штатном режиме, значительных нарушений в работе коммунальных, энергоснабжающихпредприятий не зафиксировано. Все учреждения здравоохранения, социальной сферы, образования работают в обычном режиме.По информации заместителя начальника ГУ МВД России по Самарской области Юрия Дмитриева, с 31декабря 2019 года на 1 января 2020 года в регионесостоялось свыше 230 массовых мероприятий, в которых приняло участие около 56 тысяч человек. Самыми массовыми стали праздничные мероприятия вг.о. Самара. На площади Куйбышева новый год встретили около 10 тысяч человек, в Олимпийской деревне у стадиона «Самара Арена» - более 5 тысяч человек. В обеспечении порядка было задействовано 5800 сотрудников полиции, 346 представителей ДНД, 386 сотрудников ЧОП, 46 казаков.По данным ГИБДД по Самарской области, за первые два дня 2020 года произошло 11 ДТП в г.о. Самара, Тольятти, Отрадный, м.р. Кинель-Черкасский,Волжский, Ставропольский. Подразделениями инспекции в период с 31.12.19 по 2.01.20 выдано 8 предписаний с замечаниями по уборке улично-дорожной сети от снежных накоплений.Начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко доложил, что с 31 декабря 2019 года по 1 января 2020 года произошло 56 пожаров (6 человекпогибло), из них 34 в жилом секторе. Причинами возникновения пожаров является, прежде всего, неосторожное обращение с огнём, в том числе при курении. Один пожар произошёл из-за нарушений правил использования пиротехнических изделий. В ночь с 31 декабря на 1 января из-за попавшего в окно фейерверка произошёл пожар в квартире, расположенной на 14 этаже жилого дома.Ещё один несчастный случай произошёл в Советском районе г.о. Самара. Семья из 4 человек, в том числе 2 детей, отравились угарным газом. Состояниевсех пострадавших средней степени тяжести, угрозы жизни нет.Следует отметить, что на территории региона с середины декабря участились случаи отравления угарным газом, в связи с чем председателем ПравительстваСамарской области поручено усилить профилактическую работу с привлечением сотрудников управляющих компаний по разъяснению правил использованиягазового оборудования.В первые дни нового года на водных объектах происшествий не зафиксировано. Однако отмечены попытки граждан прогуляться по льду. Специалисты предупреждают, что находиться на льду сейчас очень опасно, он ещё очень тонкий, из-за повышенных температур неоднородный, и на поверхностинаблюдаются трещины и торосы.По информации врио министра энергетики и ЖКХ Самарской области Михаила Татаринцева, ситуация на объектах жилищно-коммунального хозяйства,ресурсоснабжающих предприятиях региона стабильная. Технологических аварий не зарегистрировано. Все объекты коммунальной инфраструктуры обеспечивают потребителей в штатном режиме. С 31 декабря 2019 года по 3 января 2020 года в системе ЖКХ произошло 17 нарушений (2 поэлектроснабжению, остальные – по водоснабжению), из них 15 устранены, на 2 объектах работы будут завершены сегодня до 18.00.На постоянном контроле находится ситуация по вывозу твёрдых бытовых отходов. Срывов графиков региональным оператором практически не допущено.Главам муниципальных образований поручено повысить мониторинг за ситуацией со сбором и вывозом новогодних елей. Кроме того, им необходимосовместно с управляющими копаниями, муниципальными предприятиями усилить работу по расчистке дорог, тротуаров, внутридворовых территорий от снега и наледи.По данным министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Ивана Пивкина, все автодороги региона находятся в проезжем состоянии,закрытия движения из-за снегопадов не было. В новогоднюю ночь и первые дни января в зависимости от погодных условий на автодорогах области работало от 180 до 470 единиц спецтехники, в том числе до 120 единиц в г.о. Самара. Ежедневно осуществляется перевозка пассажиров до села Рождествено. Всего с 31 декабря по 3 января судами на воздушной подушке было перевезено 595 человек.Сегодня, 3 января 2020 года, Почта России приступила к выплатам отдельных социальных пособий. С 3 по 8 января социальные выплаты будут доставляться отделениями почтовой связи вне зависимости от графика выплат. Всего их могут получить 116 тысяч человек. Все необходимые средстваперечислены. Начиная с 9 января 2020 года и далее, доставка социальных выплат будет осуществляться в обычном режиме в соответствии с графиком работы кредитных организаций.Планируется, что 6-7 января 2020 года на территории области состоится более 300 рождественских богослужений в храмах, церквях и других объектахРусской православной церкви. Для охраны общественного порядка будет привлечено более 4,5 тысяч сотрудников органов правопорядка и др. Предусмотрено усиленное патрулирование мест проведения массовых мероприятийПо прогнозам синоптиков, 4, 5, 6 января ожидается облачная погода, небольшой снег, слабый ветер. Температура воздуха ночью и днём -1, -7°С. В последующие дни на территории региона ожидается понижение температуры воздуха.«Обстановка на территории Самарской области находится под непрерывным контролем. В Правительстве региона, во всех профильных министерствах, подведомственных учреждениях, администрациях городов и районов организовано круглосуточное дежурство должностных лиц. Экстренные и аварийные службы находятся в постоянной готовности к работе в любых условиях. Наша задача – оперативно реагировать на возникновение внештатных ситуаций, снизить все возможные риски их возникновения и обеспечить безопасность наших граждан!» - подчеркнул председатель Правительства Виктор Кудряшов, передает пресс-служба облправительства.