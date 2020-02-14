В Следственном управлении СК России по Нижегородской области проанализированы итоги работы за 2019 год и названы приоритетные задачи

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На мероприятии также присутствовали прокурор Нижегородской области Вадим Антипов, председатель областного заксобрания Евгений Лебедев, заместитель губернатора, заместитель председателя правительства региона Дмитрий Краснов, руководители правоохранительных и надзорных органов Нижегородской области.В своем выступлении Игорь Паньшин отметил, что президентом страны обеспечение общественно-политической стабильности и устойчивого экономического развития, борьба с организованной преступностью, коррупцией, а также противодействие наркоугрозам, террористическим и экстремистским проявлениям определены в качестве приоритетных направлений государственной политики в сфере национальной безопасности России."В этой связи соблюдение законности при приеме, регистрации, проверке сообщений о преступлениях, их оперативное и качественное расследование, вскрытие причин и условий, способствовавших совершению противоправных действий, а также принятие мер по их устранению являются ключевыми задачами следственных подразделений", — подчеркнул Игорь Паньшин.Также было акцентировано внимание присутствующих на исполнении поручений Главы государства по обеспечению прорывного социально-экономического развития России, в том числе за счет реализации национальных проектов. Необходимыми условиями успешного решения поставленных задач, как отметил заместитель полпреда, являются выстраивание механизмов конструктивного межведомственного взаимодействия, а также эффективность принимаемых мер с позиции следственных органов.По-прежнему, по мнению Игоря Паньшина, требуют решения вопросы обеспечения законности и правопорядка в сфере защиты прав предпринимателей: "Темпы экономического роста в нашей стране, в ПФО, в регионе обеспечиваются благодаря нормальному предпринимательскому климату. Сокращение рисков в сфере малого и среднего бизнеса, исключение возможности давления на предпринимателей с помощью механизмов уголовного преследования являются важными компонентами для создания такого климата".Завершая выступления, Игорь Паньшин поблагодарил руководство и весь личный состав Следственного управления СК России по Нижегородской области от имени полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова за работу в 2019 году и пожелал успехов в служебной деятельности в текущем году.Затем Игорь Паньшин вручил отличившимся работникам следственных органов поощрения от имени полномочного представителя Президента РФ в ПФО, передает пресс-служба ПФО.