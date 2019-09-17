В Сети отреагировали на "шоколадную ванну" ульяновской чиновницы

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Ранее бывший руководитель аппарата губернатора и правительства региона Светлана Опенышева опубликована снимок из азербайджанского санатория, где она принимала нафталановую ванну. Женщина сопроводила публикацию комментарием: "Много шоколада не бывает". Пост вызвал критику со стороны губернатора Сергея Морозова. Он назвал поведение Опенышевой "чудачеством" и призвал "жить более скромно". Началась служебная проверка, женщина написала заявление об увольнении.Многие комментаторы заступились за Опенышеву."Принятие нефтяной ванны на курорте - это противоправно или аморально?" - написал Руслан Тлеуж."Чиновница тратила свои скорее всего законно заработанные деньги!" - предположил Alexander Borisovdo."Я думаю, такая бурная реакция <…> пошла от прошлых "чудачеств" чиновниц в инфополе", - объяснил Благородный О."Лечебная ванна... и что?" - поинтересовалась Татьяна Шатланова."Отдыхает-то в Азербайджане, а не на Бали. Куда еще скромнее?" - согласился anshilovskikh.Однако некоторые все же сочли публикацию Опенышевой хвастовством."Тщеславие. Безусловно, что ничего противозаконного с юридической точки зрения нет, но где же у людей скромность?" - написал Владимир Белгородский."Скромнее надо быть" - отметил size f8.После возникновения общественного резонанса Опенышева извинилась за селфи, добавив, что хотела лишь поделиться впечатлениями о "замечательном и недорогом отдыхе в замечательном государстве Азербайджан, но, видимо, выбрала неподобающую форму".