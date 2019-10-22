В Самарской области организована системная работа по содействию развитию конкуренции

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Сегодня, 22 октября, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской областипровёл очередное заседание Совета при Губернаторе Самарской области по содействию развитию конкуренции в регионе.В ходе заседания обсуждались вопросы внедрения на территории региона нового Стандарта развития конкуренции, утвержденного Правительством РФ в апреле текущего года. Изменения, главным образом, касаются усиления мер по сокращению участия государства в экономике.Активная работа по развитию конкуренции в нашем регионе ведется под личным контролем губернатора Самарской областив рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618, определяющего основные направления государственной политики по развитию конкуренции в нашей стране, и Национального плана развития конкуренции в РФ на 2018-2020 годы.уверен, что справедливая и честная конкуренция – это базовое условие для экономического и технологического развития, залог обновления страны, её динамичного движения вперёд во всех сферах жизни.Виктор Кудряшов считает, что активное содействие развитию конкуренции является приоритетным направлением деятельности исполнительных органов государственной власти, а также органов местного самоуправления. «Вопросами развития конкуренции мы занимаемся системно, поскольку понимаем, что это очень серьезный двигатель экономики. По мнению Федеральной антимонопольной службы России, Самарская область входит в число наиболее эффективных регионов по внедрению стандарта развития конкуренции. Сегодня обязательными требованиями являются внедрение данного стандарта не менее чем на 33 товарных рынках. Мы взяли на себя повышенные обязательства — внедряем стандарт на 38 товарных рынках», — подчеркнул председатель областного Правительства.В настоящее время установленные Стандартом на 2022 год целевые значения ключевых показателей развития конкуренции на 31 из 38 рынков в регионе уже достигнуты. К концу 2022 года ожидается достижение пороговых значений показателей на всех товарных рынках Самарской области.В ходе заседания Совета был одобрен региональный перечень товарных рынков для содействия развитию конкуренции, определены направления расширения перечня мероприятий «дорожной карты» по содействию развитию конкуренции в Самарской области на 2019 – 2022 годы. Развитие и защита конкуренции в регионе будет осуществляться в трех направлениях: финансовой, организационной и информационной. Планируется, что в реализации «дорожной карты» будут задействованы 79 исполнителей и соисполнителей, в том числе 31 орган исполнительной власти Самарской области, 37 органов местного самоуправления, 4 территориальных органа федеральных органов власти.Министр экономического развития и инвестиций Самарской областиотметил, что основными принципами внедрения Стандарта являются ориентация на потребителя, заинтересованность высшего должностного лица, системный подход, постоянное совершенствование деятельности и прозрачность деятельности органов власти. Работа в соответствии с новым Стандартом переходит на новый качественный уровень, прежде всего, в части увеличения доли частного сектора на 38 товарных рынках и, соответственно, снижения доли государственного сектора в экономике, передает пресс-служба облправительства.