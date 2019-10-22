В Самарской области организована системная работа по содействию развитию конкуренции
22 октября 2019 16:33
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В ходе заседания обсуждались вопросы внедрения на территории региона нового Стандарта развития конкуренции, утвержденного Правительством РФ в апреле текущего года. Изменения, главным образом, касаются усиления мер по сокращению участия государства в экономике.
Активная работа по развитию конкуренции в нашем регионе ведется под личным контролем губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618, определяющего основные направления государственной политики по развитию конкуренции в нашей стране, и Национального плана развития конкуренции в РФ на 2018-2020 годы. Владимир Путин уверен, что справедливая и честная конкуренция – это базовое условие для экономического и технологического развития, залог обновления страны, её динамичного движения вперёд во всех сферах жизни.
Виктор Кудряшов считает, что активное содействие развитию конкуренции является приоритетным направлением деятельности исполнительных органов государственной власти, а также органов местного самоуправления. «Вопросами развития конкуренции мы занимаемся системно, поскольку понимаем, что это очень серьезный двигатель экономики. По мнению Федеральной антимонопольной службы России, Самарская область входит в число наиболее эффективных регионов по внедрению стандарта развития конкуренции. Сегодня обязательными требованиями являются внедрение данного стандарта не менее чем на 33 товарных рынках. Мы взяли на себя повышенные обязательства — внедряем стандарт на 38 товарных рынках», — подчеркнул председатель областного Правительства.
В настоящее время установленные Стандартом на 2022 год целевые значения ключевых показателей развития конкуренции на 31 из 38 рынков в регионе уже достигнуты. К концу 2022 года ожидается достижение пороговых значений показателей на всех товарных рынках Самарской области.
В ходе заседания Совета был одобрен региональный перечень товарных рынков для содействия развитию конкуренции, определены направления расширения перечня мероприятий «дорожной карты» по содействию развитию конкуренции в Самарской области на 2019 – 2022 годы. Развитие и защита конкуренции в регионе будет осуществляться в трех направлениях: финансовой, организационной и информационной. Планируется, что в реализации «дорожной карты» будут задействованы 79 исполнителей и соисполнителей, в том числе 31 орган исполнительной власти Самарской области, 37 органов местного самоуправления, 4 территориальных органа федеральных органов власти.
Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов отметил, что основными принципами внедрения Стандарта являются ориентация на потребителя, заинтересованность высшего должностного лица, системный подход, постоянное совершенствование деятельности и прозрачность деятельности органов власти. Работа в соответствии с новым Стандартом переходит на новый качественный уровень, прежде всего, в части увеличения доли частного сектора на 38 товарных рынках и, соответственно, снижения доли государственного сектора в экономике, передает пресс-служба облправительства.
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Комментарии
Политика региона
22 октября 2019 16:33
Активное содействие развитию конкуренции является приоритетным направлением деятельности исполнительных органов государственной власти, а также органов... Политика региона
20
22 октября 2019 14:36
По его словам, такие вопросы лучше адресовать учёным и социологам. Он также добавил, что не понимает, откуда берутся такие данные. Политика региона
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22 октября 2019 13:11
Глава государства подчеркнул, что россиянам присущи "добрые традиции милосердия и поддержки в трудную минуту". Политика региона
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