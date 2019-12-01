В Похвистнево придумали новый способ борьбы с ДТП на аварийных дорогах
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Первым на это обратил внимание местный житель Владимир Миленький и написал об этом в социальной сети:
На 150 метрах новой отремонтированной дороги установлено 38 дорожных знаков. Он возмутился таким количеством и средствам, которые были потрачены на установку дорожных знаков. Стоимость одного такого знака составляет 10 тысяч рублей. Для сравнения, на самой длинной дороге в городе Похвистнево всего насчитывается около 40 дорожных знаков «Главная дорога». На данном участке в улице Ибряйкинской примыкает только Туб-диспансер и есть выезды из гаражей.
Далее выяснилось, что такое частое расположение знаков на дороге было сделано специально. На данном участке регулярно происходят мелкие ДТП, поэтому чиновники решили привлечь внимание водителей подобным нестандартным способом.
Как прокомментировала ситуацию пресс-секретарь главы городского округа Похвистнево Алла Арсланова, заказчиком является Главное управление градостроительства коммунального хозяйства администрации г.о.Похвистнево. Работы проводились на основании разрешения на строительство от 28 августа 2015 года. Подрядчиком по контракту является компания ПДК-2. Есть официальная документация. Проверкой объекта занимается Государственная инспекция строительного надзора Самарской области.
Первый заместитель главы Похвистнево Евгений Пензин отметил, что отступление от проекта было бы нарушением и могло бы быть признано нецелевым расходованием бюджетных средств.
Фото: samarskie-voditeli.ru
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