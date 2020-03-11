В Госдуме призвали «АвтоВАЗ» в текущий период не корректировать стоимость продаваемых автомобилей
11 марта 2020 23:21
88
«Я думаю, цены компании нужно даже снизить. Автомобили Lada приобретают люди с низким достатком, а их реальные доходы пока и так падают. Если они повысят цены, то еще меньше будут покупать. Заморозка цен, считаю, была бы целесообразна», — заявил Михаил Емельянов.
О том, что «АвтоВАЗ» рассматривает возможность корректировки цен на автомобили на фоне колебания курса рубля и снижения цен на нефть, стало известно 10 марта.
Представители предприятия заявили, что негативно оценивают нестабильную ситуацию на мировых рынках для автомобильной промышленности в целом и для «АвтоВАЗа» в частности. При этом на компанию оказывают влияние цены на сырье и продукцию некоторых субпоставщиков, номинированные в евро или долларах США.
5 марта сообщалось, что «АвтоВАЗ» приступил к выпуску новой модификации Lada Xray Cross, которая получила название Instinct.
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко/iz.ru
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
11 марта 2020 23:21
О том, что «АвтоВАЗ» рассматривает возможность корректировки цен на автомобили на фоне колебания курса рубля и снижения цен на нефть, стало известно 10... Политика региона
87
11 марта 2020 21:35
Помимо этого, Россия временно запретила выдавать визы гражданам Италии, за исключением деловых, гуманитарных, дипломатических и служебных. Политика региона
114
11 марта 2020 21:01
На встрече обсуждались вопросы взаимовыгодного сотрудничества в экономической сфере и сфере образования. Политика региона
126
Выборы в Самарской области
10 сентября 2019 09:40
Явка по области составила 29,44% (82576 избирателей). Выборы в Самарской области
1001
9 сентября 2019 12:52
Довыборы по двум округам в региональный парламент завершились в Самарской области безусловным лидерством кандидатов от «Единой России». Выборы в Самарской области
938
9 сентября 2019 11:25
Этот результат не идет ни в какое сравнение с тем, как компартия выступила в прошлом году в Тольятти или хотя бы в Сызрани. Выборы в Самарской области
1459
Видео
8 марта 2020 12:38
Видео глава региона разместил в своем инстаграме. Социум
947
7 марта 2020 09:53
Они прочитали стихотворение Расула Гамзатова. Социум
545
14 февраля 2020 10:40
Они берут пищу прямо из рук. В стране
870
20 января 2020 10:51
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео. Социум
1139
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
3147
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
1439
Фоторепортажи
1 марта 2020 15:38
Основные гуляния проходят на площади Куйбышева. Культура
873
21 февраля 2020 12:33
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля. Культура
574
16 февраля 2020 13:10
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций. Спорт в регионе
899
9 февраля 2020 15:30
Сегодня она будет работать до 19:00. Социум
907
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
1504
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
2006
Мероприятия