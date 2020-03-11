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О том, что «АвтоВАЗ» рассматривает возможность корректировки цен на автомобили на фоне колебания курса рубля и снижения цен на нефть, стало известно 10 марта.
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В Госдуме призвали «АвтоВАЗ» в текущий период не корректировать стоимость продаваемых автомобилей

11 марта 2020 23:21
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О том, что «АвтоВАЗ» рассматривает возможность корректировки цен на автомобили на фоне колебания курса рубля и снижения цен на нефть, стало известно 10 марта.
Российскому автопроизводителю «АвтоВАЗ» в текущий период не стоит корректировать стоимость продаваемых автомобилей. Об этом в интервью iReactor заявил депутат Госдумы РФ Михаил Емельянов, передает iz.ru.

«Я думаю, цены компании нужно даже снизить. Автомобили Lada приобретают люди с низким достатком, а их реальные доходы пока и так падают. Если они повысят цены, то еще меньше будут покупать. Заморозка цен, считаю, была бы целесообразна», — заявил Михаил Емельянов.

О том, что «АвтоВАЗ» рассматривает возможность корректировки цен на автомобили на фоне колебания курса рубля и снижения цен на нефть, стало известно 10 марта.

Представители предприятия заявили, что негативно оценивают нестабильную ситуацию на мировых рынках для автомобильной промышленности в целом и для «АвтоВАЗа» в частности. При этом на компанию оказывают влияние цены на сырье и продукцию некоторых субпоставщиков, номинированные в евро или долларах США.

5 марта сообщалось, что «АвтоВАЗ» приступил к выпуску новой модификации Lada Xray Cross, которая получила название Instinct. 



Фото:  ТАСС/Сергей Мальгавко/iz.ru
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Комментарии


Политика региона
11 марта 2020  23:21
О том, что «АвтоВАЗ» рассматривает возможность корректировки цен на автомобили на фоне колебания курса рубля и снижения цен на нефть, стало известно 10 марта.
В Госдуме призвали «АвтоВАЗ» в текущий период не корректировать стоимость продаваемых автомобилей
О том, что «АвтоВАЗ» рассматривает возможность корректировки цен на автомобили на фоне колебания курса рубля и снижения цен на нефть, стало известно 10... Политика региона
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