Уже второй мэр Жигулевска выступает за сокращение территории «Самарской Луки» в пользу известкового завода
17 октября 2019 13:17
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Еще в 2005 году обозначили новые границы нацпарка, куда попала и площадка известкового завода. Но лишь весной прошлого года ЖИЗ подал иск к «Самарской Луке». Завод попытался признать недействительным межевание территории парка и исключить из ее состава часть площадок общей площадью 85,5 га. В первой инстанции завод дело проиграл. А в апелляции предприятие переломило процесс в свою пользу. Но с этим не согласились национальный парк и территориальное управление Росимущества по Самарской области. Чуть позже жалобу подало Министерство природных ресурсов и экологии РФ, она и стала решающей. В итоге 3 июня 2019 года в кассации предыдущее решение отменили, дело направили на новое рассмотрение.
Все время, что идет рассмотрение дела, в нем активно участвовала и мэрия Жигулевска, привлеченная в качестве третьего лица. Летом 2018 года, когда мэрию возглавлял еще Владимир Классен, администрация города представила отзыв на процесс, где поддержала требования ЖИЗа. В декабре власть в городе сменилась, мэром стал бывший руководитель администрации губернатора Самарской области Дмитрий Холин. Холин продолжил в суде курс Классена и поддержал требования ЖИЗа еще на этапе апелляции. Более того, теперь мэрия и вовсе вышла из процесса, решив не контролировать его ход. 16 сентября 2019 года администрация Жигулевска обратилась в суд с ходатайством о рассмотрении дела в ее отсутствие.
Фото: fabricators.ru
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