Состоялось первое в этом году заседание областной межведомственной противопаводковой комиссии

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Участие в заседании приняли представители федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Самарской области, руководители муниципальных образований в режиме видеосвязи.Члены комиссии обсудили вопросы организации превентивных мероприятий по подготовке к прохождению весеннего половодья и паводков. С предварительным прогнозом развития ситуации и обзором текущей гидрологической обстановки выступил начальник федерального государственного бюджетного учреждения «Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Айдар Мингазов. Он отметил, что на 20 февраля запасы воды в снеге в бассейнах рек Сок, Кондурча, Самара, Чагра, Чапаевка составили от 99 до 119% от нормы. В бассейнах остальных рек – 68-95% от нормы (год назад – 112-212%). Высота снежного покрова в среднем по области составила 30 см (91% от нормы). В прошлом году – 57 см. Глубина промерзания почвы в среднем по области составила 45 см (годом ранее – 40 см). На реках области сохраняется режим зимней межени, ледостав, неполный ледостав, на Чагре – остаточные забереги. Толщина льда на реках колеблется от 18 до 40 см. «По предварительному прогнозу, максимальные уровни воды можно ожидать в пределах среднемноголетних значений. Официальный прогноз максимальных уровней весеннего половодья на реках области будет представлен в установленные сроки — в первой декаде марта», — сказал А.Мингазов. Что касается водохранилищ, осеннее увлажнение почвы по басссейну Волги составило 71-173% от нормы, по бассейну Камы – 129-165% от нормы, что выше прошлогодних значений. На 20 февраля запасы воды в снежном покрове по всему Волжско-Камскому каскаду составили 83мм (81% от нормы). В первом квартале суммарный приток воды в водохранилища Волжско-Камского каскада ожидается в пределах 35-42 км3 (164% от нормы). В прошлом году – 24,9 км3 (106% от нормы). По состоянию на 25 февраля свободный объем Куйбышевского водохранилища – 3,2 км3 (в прошлом году – 18,5 км3). Уровень воды у Тольятти – 52,46 м, что выше значений прошлого года на 2,9 м. Наблюдается ледостав, толщина льда составляет 37 см. Уровень воды в районе грузового порта у Самары – 29,21 м что выше значений прошлого года на 69 см. Ледостав, трещины в ледяном покрове, толщина льда – 42 см. А.Мингазов отметил, что прогнозы максимальных уровней воды на Самарском водохранилище будут составлены в апреле после утверждения графиков сброса воды.Заместитель руководителя Средне-Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Руслан Гельманов доложил членам комиссии о проведенной совместной с муниципалитетами работе по подготовке гидротехнических сооружений к прохождению паводкового периода. Был проведен предпаводковый осмотр гидротехнических сооружений Жигулевской ГЭС, в ходе которого опасных дефектов, ограничивающих пропуск паводковых вод, выявлено не было. Несанкционированных застроек в охранной зоне ГТС в нижнем бьефе также не обнаружено. «Неудовлетворительные гидротехнические сооружения на территории Самарской области отсутствуют», — подчеркнул Р.Гельманов. В паводковый период управлением запланировано две проверки ГТС в плановом порядке.По информации Главного управления МЧС России по Самарской области, в целях подготовки к паводковому периоду с 26 по 27 февраля запланировано проведение командно-штабной тренировки, в ходе которой будет отработано взаимодействие областной комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций и органов местного самоуправления. Для проведения противопаводковых мероприятий на территории области спланирована группировка сил и средств функциональных и территориальных подсистем РСЧС Самарской области в количестве более 9 тысяч человек, более 2 тысяч единиц техники, 144 единицы плавсредств, а также 5 воздушных судов.Юрий Иванов отметил, что Правительство региона вопросы подготовки к прохождению паводка держит на постоянном контроле, и подчеркнул необходимость четкого и своевременного выполнения мероприятий плана мероприятий по подготовке к прохождению весеннего половодья и паводков в 2020 году, передает пресс-служба облправительства.