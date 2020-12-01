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«Сбоев не допустим»: Дмитрий Азаров с рабочей группой по здравоохранению обсудили порядок выплат медработникам

1 декабря 2020 20:07
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Главная задача группы – обеспечение контроля за начислением выплат тем, кто находится на переднем крае борьбы с новой инфекцией.

Во вторник, 1 декабря, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел заседание рабочей группы по здравоохранению. Основная тема – изменение порядка начисления федеральных выплат медицинским работникам за лечение больных коронавирусом.

Напомним, что рабочая группа по здравоохранению в регионе была создана по поручению Губернатора в апреле этого года. В ее состав вошли руководители медицинских учреждений, станций скорой медицинской помощи, члены профсоюзных организаций медиков, а также специалисты регионального министерства здравоохранения. Главная задача группы – обеспечение контроля за начислением выплат тем, кто находится на переднем крае борьбы с новой инфекцией, а также решение спорных моментов и вопросов, возникающих у медицинских работников.

«Мы создали весной рабочую группу, которая на постоянной основе мониторила ситуацию с выплатами врачам этих причитающихся средств, которые, как вы знаете, по решению Президента страны Владимира Владимировича Путина были определены в самые первые недели борьбы с коронавирусной инфекцией», – отметил Дмитрий Азаров, открывая встречу.

Также Глава региона подчеркнул, что цель сегодняшнего заседания – детально разобрать порядок и объемы начислений выплат по новому постановлению Правительства РФ, которое было утверждено в конце октября. «Новое постановление Правительства РФ №1762 фактически приходит на смену двум постановлениям – №415 и 484. Чтобы нам ни в коей мере не допустить каких-либо сбоев с выплатами, не допустить несправедливости, мы сегодня и собрались», – акцентировал внимание участников встречи Дмитрий Азаров.

Новое постановление Правительства РФ принципиально меняет подход к начислению выплат за работу с пациентами, зараженными COVID-19. Теперь она будет рассчитываться в зависимости от количества смен, в которые медработник оказывал помощь коронавирусным больным: чем их больше, тем выше будет выплата по итогу месяца.

Министр здравоохранения Армен Бенян пояснил, что в соответствии с федеральным постановлением для каждой категории работников установлена различная доплата. К примеру, врач «ковидного» стационара за одну смену получит 3 880 рублей, а врач скорой медицинской помощи и поликлиники – 2 430 рублей. Выплаты среднему медицинскому персоналу находятся в диапазоне от 1 215 рублей за смену (в учреждениях, оказывающих амбулаторную помощь) до 2 430 рублей (в стационарах). По аналогичному принципу установлены размеры выплат для младшего медицинского персонала – от 600 до 1 215 рублей.

Кроме того, постановлением введены новые категории получателей выплаты за работу с COVID-19. Среди них – медики амбулаторного звена, члены летных экипажей и паталогоанатомы.

«Следует отдельное внимание уделить тому, что это постановление учитывает в том числе интересы первичного звена – амбулаторного звена, которое в период предыдущих выплат было задействовано в наименьшей степени», – подчеркнул министр здравоохранения.

Это крайне важно сейчас, когда увеличивается число пациентов, лечащихся на дому, а значит, существенно возрастает нагрузка на участковых врачей и медсестер, которые наблюдают амбулаторных больных.

«Подходы, определенные в новом постановлении, нацелены на то, чтобы поддержать в первую очередь медработников, которые больше времени уделяют борьбе с инфекцией, – отметил Губернатор. – Вместе с тем, ознакомившись с методиками, отраженными в постановлении №1762, я увидел, что есть некоторые сложности, поэтому посчитал крайне важным поставить вопрос на федеральном уровне, чтобы в переходный период, когда мы только отлаживаем механизмы пересчета по новым правилам, были выделены дополнительные средства». 

Правительство страны поддержало инициативу Дмитрия Азарова: субъектам РФ направлены дополнительные средства в размере 10 миллиардов рублей на разовые доплаты медицинским работникам в этот переходный период от одного порядка начислений к другому. Это позволит избежать ситуаций, когда в силу тех или иных причин медик мог бы недополучить привычную сумму.

«Сегодня хочу искренне поблагодарить Правительство РФ в целом, лично Президента страны Владимира Владимировича Путина за принятое решение, – сказал Дмитрий Азаров. – Мы со своей стороны из регионального бюджета также готовы подстраховать ситуацию, чтобы все было справедливо». Размер и порядок начисления региональных выплат будет определен в ближайшее время.

За проделанную работу по отстаиванию интересов медиков на федеральном уровне Главу региона поблагодарил спикер Губернской Думы Геннадий Котельников.  «Те средства, которые выделены сейчас на доплаты медицинским работникам, которые борются с коронавирусом, – это заслуга нашего Губернатора Дмитрия Игоревича Азарова, который эту проблему поднял на самом высоком уровне. Спасибо вам за это большое!».

Участники встречи подчеркнули, что, по их мнению, новый формат начисления выплат – более справедливый, так как зависит от количества отработанных смен. Как отметил Главврач ГБУЗ СО «Самарская городская станция скорой медицинской помощи» Вячеслав Малахов, раньше одинаковую выплату получал и врач, который проработал весь месяц, и тот, кто вышел на одну «ковидную» смену. Теперь выплаты прямо зависят от интенсивности труда.

«Я позволю себе озвучить мнение рабочей группы: мы увидели большую справедливость в этом постановлении. Если раньше выходивший из отпуска сотрудник имел право получить такую же по объему выплату, как и его коллега, отработавший полный месяц, то сейчас ситуация меняется», – отметил Вячеслав Малахов.

Представители Самарской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ и межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Действие» новый порядок начислений также поддержали.

Вместе с тем представители медицинского сообщества высказали опасения относительно процедуры начисления выплат. Их интересовало, кто по новому постановлению имеет право на выплаты – те, кто контактировал с пациентами лишь с подтвержденным диагнозом, либо и те, кто контактировал с пациентами и с подозрением на коронавирусную инфекцию.

«Все работники, которые оказывают помощь пациентам как с лабораторно подтвержденным коронавирусом, так и с теми, у которых диагноз был клинический, получат выплаты», – однозначно ответил Армен Бенян.

Дмитрий Азаров поручил министерству и руководителям лечебных учреждений держать вопрос на особом контроле: «Здесь многое зависит от руководителей лечебных учреждений, от экономических служб: коллеги, не ошибитесь нигде. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы несправедливо прошли начисления выплат, чтобы мы обидели наших врачей. Проверяйте все персонально, пофамильно».

По сообщению регионального минздрава, первые выплаты медики получат 15-18 декабря. Дмитрий Азаров отметил, что в этом вопросе на счету каждый день и поручил Армену Беняну ускорить работу с документацией, чтобы врачи, которые рискуя жизнью борются с инфекцией, получили выплаты в срок до 15 декабря.

Об эмоциональном состоянии сотрудников медицинской сферы рассказала и председатель Самарской областной организации профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации Татьяна Сивохина. Она отметила,что профсоюз был обеспокоен переменами, боялся снижения доплат медикам.

«То, что было услышано здесь, на нашей рабочей группе – о дополнительных дотациях, о региональных выплатах, нас воодушевило. Мы со своей стороны обязуемся проводить разъяснительную работу в коллективах по данному вопросу», – сказала Татьяна Сивохина.

Глава региона поблагодарил профсоюз медицинских работников за активную позицию. «Армен Сисакович, ставлю задачу министерству здравоохранения, руководителям всех лечебных учреждений, привлекать профсоюзы к работе по начислению доплат, – поставил задачу Дмитрий Азаров. – Татьяна Александровна, попрошу вас до 20 декабря проинформировать меня о тех проблемах, сложностях, которые возникли по итогам первых выплат, чтобы мы могли оперативно поправить».

Подводя итоги встречи, Глава региона поблагодарил всех, кто принял участие в заседании рабочей группы, а также нацелил профильное министерство и руководителей учреждений на оперативную и эффективную работу по доведению выплат до медицинских работников региона – от первичного звена до врачей наших «ковидных» госпиталей.

«Ситуация с распространением инфекции остается сложной, работы у нас много, и делают ее люди. В этой ситуации мы должны их всемерно поддержать.  – акцентировал внимание Губернатор. – Я хочу еще раз поблагодарить всех медработников, волонтеров. Эта общая беда нас объединила, очень надеюсь, что сообща мы справимся с этим незримым врагом», передает пресс-служба облправительства. 

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