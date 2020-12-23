Самарские единороссы включились в мониторинг качества атмосферного воздуха в регионе

100

22 декабря 2020 года в Самарской Губернской Думе в режиме ВКС состоялось расширенное заседание Президиума фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» под председательством Александра Живайкина.

В обсуждении проблем состояния атмосферного воздуха и вопроса о неотложных мерах по его оздоровлению на территории Самарской области приняли участие первый заместитель председателя Самарской Губернской Думы Екатерина Кузьмичева, Советник Губернатора - первый заместитель Секретаря Самарского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Виктор Кузнецов, министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Александр Ларионов, руководитель федерального партийного проекта «Чистая страна» в Самарской области, депутат Денис Волков, депутаты - члены фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Самарской Губернской Думе Юрий Шевцов, Виктор Воропаев, Андрей Мастерков, Марина Сидухина, Татьяна Бодрова, представители администраций муниципальных образований нашего региона, надзорных органов, промышленных предприятий, научного сообщества, экологических общественных организаций и инициативные группы жителей.

Напомним, что 9 декабря 2020 года в микрорайоне "Волгарь" прошла встреча депутатов-членов «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Самарской Губернской Думе Марины Сидухиной и Николая Панченко с жителями микрорайона, на которой поднимались вопросы загрязнения атмосферного воздуха на территории Куйбышевского района. По словам жителей "Волгаря", они не один год бьют тревогу из-за выбросов в воздух химических веществ и сероводорода. Инициативная группа жителей обратилась к губернатору Самарской области. Итогом встречи с главой региона стала установка летом текущего года в жилом районе стационарного поста ПНЗ 91 по замерам воздуха. Требования жителей обоснованы – необходимо, чтобы по фактам зафиксированных выбросов проводились оперативные проверки и в случае выявления нарушений, виновные несли наказание.

Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Самарской Губернской Думе взяла эти вопросы на контроль и выступила инициатором предметного рассмотрения проблематики состояния атмосферного воздуха на территории всей Самарской области с привлечением к обсуждению представителей отраслевых министерств, надзорных органов и общественности.

«Все мы знаем, что губернатор Самарской области, секретарь Самарского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Дмитрий Азаров уделяет очень большое внимание вопросам экологической безопасности нашего региона и призывает всех жителей принимать активное участие в решении проблем загрязнения воздуха на территории Самарской области. На сегодняшний день создан Общественный совет по экологической безопасности при Губернаторе Самарской области для того, чтобы от общественности, от неравнодушных граждан, от экспертов, от профессионалов поступали проблемные вопросы, на их основе были определены направления совместной деятельности и найдены оптимальные решения. Депутаты фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Самарской Губернской Думе не могут оставаться в стороне от этих проблем, так как мы постоянно получаем обращения от избирателей с тревожными сигналами о состоянии атмосферного воздуха на территориях наших избирательных округов. Сегодня мы проводим первое заседание, посвященное экологической теме, на котором постараемся определить наиболее приемлемый формат взаимодействия на будущее, а также по его итогам выработаем рекомендации для надзорных, исполнительных и законодательных органов власти», - открыл заседание руководитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Самарской Губернской Думе Александр Живайкин.

Был заслушан доклад начальника ФГ БУ «Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Айдара Мингазова о состоянии атмосферного воздуха и предложениях по модернизации системы мониторинга атмосферного воздуха на территории Самарской области.

Согласно представленной информации, мониторинг состояния атмосферного воздуха проводится на 34 стационарных постах, расположенных на территории г.о. Самара, Тольятти, Сызрань, Новокуйбышевск, Чапаевск, Жигулевск, Отрадный, Похвистнево и Безенчук.

Также, как рассказал министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Александр Ларионов, по инициативе Губернатора из резервного фонда были выделены средства на приобретение для г.о. Тольятти мобильной лаборатории.

Ежегодно производится отбор и анализ порядка 200 тысяч проб атмосферного воздуха на содержание в них более 30 вредных веществ.

На текущий момент в регионе нет городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения воздушной среды. Повышенный уровень загрязнения отмечен в областной столице.

Однако это не отменяет наличие «болевых точек» в губернии. Так, установленный по поручению Губернатора на территории жилого комплекса Волгарь новый автоматический стационарный пост наблюдения за показаниями атмосферного воздуха с июля 2020 года провел более 125 тысяч измерений на определение содержания в воздухе 15 загрязняющих веществ. По результатам было выявлено 7 случаев экстремально высокого загрязнения и 147 случаев высокого загрязнения сероводородом.

Кроме того, за истекший период 2020 года в Самарской области был зафиксирован 1251 случай превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ, в том числе 1068 – в г.о. Самара (99% - в Куйбышевском районе), 93 – в г.о. Новокуйбышевск, 85 – в г.о. Тольятти, 3 – в г.о. Сызрань и 2 – в г.о. Отрадный.

Что касается ситуации в Волгаре, то, по информации Ларионова, уже достигнуты договоренности с промышленниками о доступе на предприятия. Важно провести замеры воздуха на территории промплощадок при неблагоприятных метеоусловиях и определенной розе ветров.

Руководитель Самарской межрайонной природоохранной прокуратуры Максим Головин доложил о мерах, принимаемых Самарской межрайонной природоохранной прокуратурой, по контролю за соблюдением законодательства об охране окружающей среды промышленными предприятиями Самарской области.

В текущем году прокуратурой в деятельности хозяйствующих субъектов были выявлены многочисленные нарушения экологического климата региона, в том числе более 100 нарушений закона в сфере охраны атмосферного воздуха, вынесено 50 представлений, возбуждено 15 дел об административных правонарушениях, к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 19 лиц.

Как отметил заместитель председателя Самарской Губернской Думы, председатель комитета по законодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции Юрий Шевцов, необходимо усилить работу в этом направлении, чтобы у безответственных природопользователей не было возможности для совершения неправомерных действий, а наказание соответствовало уровню причиненного экологии ущерба.

Говорилось о целесообразности привлечения к работе по проверкам общественных экологических инспекторов. По данным министра Ларионова, более 150 экоинспекторов уже включены в эту деятельность.

Информацию о мероприятиях Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Самарской и Ульяновской областям, направленных на предотвращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух промышленными предприятиями Самарской области, довел до сведения парламентариев исполняющий обязанности руководителя Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Самарской и Ульяновской областям Олег Кручинин.

Еще 8 декабря 2020 года на его рабочей встрече с Губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым обсуждались вопросы, касающиеся контроля и надзора в экосфере. Тогда же была начата работа по составлению графика федеральных проверок промпредприятий – потенциальных загрязнителей воздуха.

Сегодня уже направлены предписания целому ряду промышленных предприятий региона - объектам федерального надзора о необходимости в срок до 1 февраля 2021 года устранить имеющиеся нарушения в сфере охраны атмосферного воздуха, а также рекомендовано провести экологический аудит.

После того, как были заслушаны все доклады, состоялись обсуждения в прениях.

Было отмечено, что государственная система мониторинга на территории Самарской области требует глобальной модернизации и привлечения федеральных средств.

Вместе с тем, подчеркивалось, что в областном бюджете на будущий год уже учтены 11 млн рублей на расширение сети станций наблюдения за атмосферным воздухом в г.о. Октябрьск, Нефтегорск, Самара. Также в ходе исполнения бюджета 2021 года в случае получения допдоходов будет решаться вопрос по установке стационарного автоматизированного поста в г.о. Тольятти.

Первый заместитель председателя Самарской Губернской Думы Екатерина Кузьмичева акцентировала внимание на необходимости качественного задействования в полную мощность уже имеющихся ресурсов, а также открытого и своевременного информирования граждан о результатах мониторинга воздуха.

В числе действенных мер по улучшению состояния атмосферного воздуха назывались мероприятия по лесовосстановлению; переводу транспорта на газомоторное топливо (с 2013 года парк газомоторной техники в регионе возрос в 4 раза); соблюдению экологических норм жилой застройки и пр.

Руководитель федерального партийного проекта «Чистая страна» в Самарской области, заместитель председателя комитета Самарской Губернской Думы по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды Денис Волков озвучил ряд рекомендаций, направленных на решение обсуждаемой проблематики:

- рассмотреть возможность разработки областной программы мониторинга атмосферного воздуха для того, чтобы определить где, сколько и на какие средства необходимо в губернии установить новые стационарные посты наблюдения, какие станции требуют технического перевооружения и т.д. При этом оптимальным вариантом может стать попадание в федеральную программу «Чистый воздух»;

- необходимо увеличить количество передвижных лабораторий по исследованию качества воздуха, а также расширить перечень вредных веществ, на наличие которых должны проводиться замеры (привлекать к данной работе научное сообщество ведущих вузов региона);

- надзорным органам следует разработать план мероприятий-проверок промпредприятий - потенциальных загрязнителей атмосферного воздуха с привлечением к данной работе депутатов областного парламента и общественных инспекторов;

- на уровне региона важно разработать программу по модернизации системы мониторинга атмосферного воздуха;

- как можно скорее нужно приступить к работе по формированию регионального экологического стандарта.

«Сегодняшнее мероприятие – это старт очень серьезной работы, которая уже началась и продолжится в 2021 году. Конечно, без привлечения ученых, без привлечения надзорных органов, без привлечения экологов нам не обойтись. Наша фракция, наше региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» должны стать неким «приводным ремнём», который все федеральные структуры, осуществляющие надзор за экологической ситуацией в Самарской области, наши местные исполнительные органы власти объединит и направит их работу в одном направлении. Здоровьесбережение жителей Самарской области всегда стоит на первом месте. Именно сейчас, в условиях пандемии, вопросы экологии приобретают еще большую значимость. Все озвученные на заседании предложения будут обобщены, на их основе мы сформируем комплексный план мероприятий, по которому будем работать в следующем году», - подытожил руководитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Самарской Губернской Думе Александр Живайкин.