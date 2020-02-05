Путин заявил о приближении человечества к "опасной черте"
5 февраля 2020 17:11
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"К сожалению, в наши дни человечество вновь оказалось у опасной черты. Множатся региональные конфликты, растут угрозы терроризма и экстремизма. Разрушается система контроля над вооружениями", - сказал Путин на церемонии вручения верительных грамот.
Он также отметил, что в неустойчивом состоянии находится и глобальная экономика.
Фото: ТАСС
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