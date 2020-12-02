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Путин предложил Сергею Куликову возглавить "Роснано"

2 декабря 2020 22:36
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Президент России также сообщил, что правительство подготовило предложения по поддержке компании.

Президент России Владимир Путин предложил возглавить компанию "Роснано" первому заместителю председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергею Куликову, передает ТАСС.

Свое предложение возглавить "одну из крупнейших структур развития - "Роснано" глава государства озвучил Куликову в среду на встрече в режиме видеоконференции. "Это, без всякого преувеличения, одно из ключевых направлений развития не только для России, но и для всей мировой экономики", - отметил Путин.

Президент напомнил, что компания была создана в 2007 году, "чтобы доводить до промышленного производства новые виды продукции нанотехнологий". По оценке главы государства, "в целом за это время немало сделано".

"Инвестирование в основном шло через соответствующие фонды, отраслевой фокус которых охватывает 12 отраслей. Это сквозные технологии, которые применяются практически во всей экономике, во всех отраслях производства: это металлообработка, химия, приборостроение, здравоохранение, нефтехимия, металлургия, энергетика, машиностроение, электроника, оптоэлектроника, телекоммуникации, строительные материалы, промышленные материалы, биотехнологии. Это важнейшее направление развития для всей мировой экономики и для нашей тоже, включая и оборонные отрасли", - сказал Путин. "Вы сейчас работаете в Военно-промышленной комиссии, тоже в курсе всех возможностей, которые дают нанотехнологии", - обратился президент к Куликову.

"За это время сделано немало - в 38 субъектах Российской Федерации созданы и функционируют 115 предприятий, на которых трудятся более 40 тыс. человек. То есть это вновь созданные высокотехнологичные рабочие места, объем инвестиций в проекты с участием партнеров составил 590 млрд рублей, а объем продаж - свыше 2 трлн рублей", - констатировал Путин. При этом президент признал, что "есть и вопросы, требующие особого внимания и со стороны руководства компании, и со стороны правительства Российской Федерации", и предложил Куликову обсудить эти вопросы подробнее.

Поддержка компании

Глава государства также сообщил, что правительство подготовило свои предложения по поддержке АО "Роснано".

"Что касается <...> вопросов, которые вы сейчас так вскользь затронули, связанных с поддержкой компании, то, действительно, определенные предложения уже правительство сформулировало. Все это мы будем осуществлять и будем двигаться дальше", - сказал Путин, обращаясь к Куликову.

Президент отметил необходимость получения компетенций, продолжения исследований в области нанотехнологий с их последующим "прикручиванием к задачам, которые стоят перед страной" и эффективным применением. "Это чрезвычайно важная задача, которая стоит перед компанией, которую вам предстоит возглавить", - указал Путин, подчеркнув, что определенные издержки на первом этапе неизбежны и сопровождают любой крупный общенациональный проект.

При этом он выразил надежду, что новому руководителю "Роснано" благодаря имеющемуся опыту и "молодому задору" удастся использовать накопленный багаж знаний и компетенций компании, чтобы сделать "мощный рывок вперед", а весь процесс развития и внедрения нанотехнологий превратить в эффективный с экономической точки зрения. Путин также поставил задачу более широкого внедрения этих технологий во все отрасли экономики как в гражданской, так и в военной сфере.

Глава государства отметил, что без развития нанотехнологий будущего у российской экономики нет. То же самое, по его словам, касается искусственного интеллекта, биотехнологий и других перспективных направлений. "Все это в современном мире очень завязано друг с другом, все это находится в такой связке, <...> чтобы использовать которую, мы должны каждый из компонентов иметь ввиду и каждый из компонентов развивать полноценно", - подчеркнул Путин, заметив, что в этом смысле на плечи Куликова ложится большая ответственность.

АО "Роснано" создано в 2011 году в результате реорганизации госкорпорации "Российская корпорация нанотехнологий", пост гендиректора которой с 2008 года занимал Анатолий Чубайс. После преобразования госкорпорации в акционерное общество Чубайс занял пост председателя правления АО "Роснано", а затем возглавил созданную в 2013 году управляющую компанию "Роснано". 23 ноября 2020 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил, что "Роснано" вместе с рядом других институтов развития будет объединено в инвестблок на основе ВЭБ.РФ.

 

Фото:    Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

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Комментарии

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