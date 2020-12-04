Путин подписал указ о назначении Чубайса на новую должность

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Анатолия Чубайса специальным представителем главы государства. Он будет отвечать за связи с международными организациями для достижения целей устойчивого развития передает Лайф.

— Назначить Чубайса Анатолия Борисовича специальным представителем Президента Российской Федерации по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, — говорится в тексте указа, обнародованного на сайте Кремля.

Документ вступает в силу сегодня.

Комментируя это назначение, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что Чубайс не будет являться госслужащим и не войдет в штат сотрудников администрации главы государства.

Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий