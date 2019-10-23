Путин назвал российскую вакцину от Эболы лучшей в мире
23 октября 2019 14:11
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— Наша страна одной из первых отреагировала на эпидемию лихорадки Эбола, выделив на борьбу с ней свыше 60 миллионов долларов, и надо сказать, что вакцина оказалась очень эффективной, на мой взгляд, самая лучшая в мире, — сказал Путин на пленарном заседании экономического форума "Россия — Африка".
Фото: pixabay
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