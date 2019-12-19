Путин назвал придурками рассуждающих о «сдаче» блокадного Ленинграда

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«Когда я слышу, что, может, хорошо было бы Ленинград сдать, мне хочется сказать: «Вы придурки?! Вас бы никого не было, кто так рассуждает», — сказал президент.Путин добавил, что в годы Великой Отечественной войны речь в целом шла о сохранении восточнославянского этноса, в частности русских и украинцев, так как нацисты одну часть славян отправляли на работу, а другую — «на вымирание» за Урал, на северные территории.Ранее, во время парада Победы 9 мая, Путин заявил, что советские солдаты внесли решающий вклад в борьбе с нацизмом. По его словам, СССР стал «оплотом для всего человечества, главным освободителем Европы». Он также отмечал, что недопустимо «возводить в кумиры» нацистов. По его словам, необходимо защищать память о настоящих героях войны.