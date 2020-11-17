Помощник Лукашенко предупредил, что с оппозицией церемониться не будут

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Помощник президента Белоруссии, инспектор по городу Минску Александр Барсуков предупредил оппозицию, что при наведении общественного порядка во дворах столицы Белоруссии "никто ни с кем церемониться не будет", передает РИА Новости.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне протестов оппозиции заявил, что поручил на этой неделе навести порядок в Минске, в том числе убрать из дворов "очаги", провоцирующие противостояние в обществе. Глава Минского горисполкома Владимир Кухарев заявил, что в Минске подготовлен план дополнительных мер по обеспечению общественного порядка и дисциплины.

"Нормальные люди вместе с коммунальными службами наводят порядок на дворовых территориях. А потом приходят вандалы, начинают наносить какие-то надписи, устанавливать непонятно что, шуметь. Население возмущается. А когда нормальные граждане и вовсе начинают выяснять с ними отношения, возникают скандалы, драки. Бытовуха… Каждый день происходят десятки таких инцидентов. С учетом этого главой государства поставлена задача: в течение недели навести в Минске образцовый порядок, поэтому хочу предупредить всех граждан: никто ни с кем церемониться не будет", - подчеркнул Барсуков. Его слова приводит агентство Sputnik Беларусь.

Помощник президента пояснил, что у милиции есть и другие дела, кроме как разбираться с таким конфликтами во дворах.

Барсуков отметил, что сотрудники коммунальных служб будут наводить порядок на территориях под контролем милиции. По его словам, любое вмешательство в действия служб будет расценено не только как административное нарушение, но может повлечь за собой и уголовную ответственность. "Время уговоров закончилось", - заявил Барсуков.

Массовые протестные акции оппозиции начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская, требует назначения новых выборов. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии. Наиболее активны сторонники оппозиции в Минске, помимо акций в центре города, они проводят локальные в своих микрорайонах и дворах.

Фото: Sputnik / Виктор Толочко / РИА Новости