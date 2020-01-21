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Новости /  Политика /  Политика региона  

Полный список членов нового Правительства России

21 января 2020 22:10
117
Количество вице-премьеров сократилось на одного человека, упразднено Министерство по делам Северного Кавказа. Ряд заместителей главы правительства и министров сохранили свои посты.
Президент России Владимир Путин утвердил новый кабинет министров, предложенный премьер-министром Михаилом Мишустиным. Лайф публикует полный список членов нового российского правительства.

Председатель Правительства РФ — Михаил Мишустин.
Первый заместитель председателя правительства — Андрей Белоусов.
Вице-премьер — Дмитрий Григоренко.
Вице-премьер — Юрий Трутнев (сохранил пост).
Вице-премьер — Виктория Абрамченко.
Вице-премьер — Юрий Борисов (сохранил пост).
Вице-премьер — Татьяна Голикова (сохранила пост).
Вице-премьер — Алексей Оверчук.
Вице-премьер — Марат Хуснуллин.
Вице-премьер — Дмитрий Чернышенко.

Министр просвещения — Сергей Кравцов.
Министр внутренних дел — Владимир Колокольцев.
Министр культуры — Ольга Любимова.
Министр по делам ГО и ЧС — Евгений Зиничев.
Министр транспорта — Евгений Дитрих.
Министр науки и высшего образования — Валерий Фальков.
Министр юстиции — Константин Чуйченко.
Министр строительства и ЖКХ — Владимир Якушев.
Министр финансов — Антон Силуанов.
Министр обороны — Сергей Шойгу.
Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики — Александр Козлов.
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций — Максут Шадаев.
Министр здравоохранения — Михаил Мурашко.
Министр природных ресурсов и экологии — Дмитрий Кобылкин.
Министр иностранных дел — Сергей Лавров.
Министр промышленности и торговли — Денис Мантуров.
Министр труда и социальной защиты — Антон Котяков.
Министр спорта — Олег Матыцин.
Министр энергетики — Александр Новак.
Министр экономического развития — Максим Решетников.
Министр сельского хозяйства — Дмитрий Патрушев.

Министерство по делам Северного Кавказа — упразднено.

15 января Правительство РФ вместе с премьером Дмитрием Медведевым ушло в отставку. 16 января главой кабмина назначен Михаил Мишустин. 



Фото:  ТАСС / РБК / Олег Яковлев/Лайф
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Комментарии


Политика региона
21 января 2020  22:10
Количество вице-премьеров сократилось на одного человека, упразднено Министерство по делам Северного Кавказа. Ряд заместителей главы правительства и министров сохранили свои посты.
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