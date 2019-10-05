Я нашел ошибку
сегодня  Воскресенье, 6 октября, 00:54
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +17 °C, Тольятти  +16 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 06/10:
USD 65.03
-0.1
EUR 71.35
0.05
Новости /  Политика /  Политика региона  

Пхеньян объявил о провале переговоров с США по ядерному оружию

5 октября 2019 22:50
117
Очередной раунд переговоров между КНДР и Соединенными Штатами стартовал на этой неделе в Стокгольме.
Северная Корея прервала переговоры на рабочем уровне с Соединенными Штатами пишет РБК. Об этом сообщил глава северокорейской делегации Ким Мёнг Гиль, передает Reuters.

«Переговоры не оправдали наших ожиданий и в конце концов прервались», — заявил Ким Мёнг Гиль журналистам через посольство КНДР в Стокгольме.

В четверг северокорейская делегация прибыла в Стокгольм для переговоров на рабочем уровне по денуклеаризации Корейского полуострова.

Последняя встреча лидеров двух государств состоялась 30 июня. На ней стороны договорились создать группу переговорщиков, которая будет заниматься проблемой денуклеаризации Корейского полуострова. Это был первый раунд переговоров в рамках этих договоренностей.

Белый дом не смог предоставить оперативный комментарий.

Первый в истории саммит глав США и КНДР состоялся в июне 2018 года. На нем Трамп и Ким Чен Ын подписали совместную декларацию. Согласно документу, Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Затем последовал второй саммит, где стороны должны были разработать конкретные шаги, но та встреча завершилась безрезультатно. Лидеры покинули саммит без подписания какого-либо документа.


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Политика региона
5 октября 2019  22:50
Очередной раунд переговоров между КНДР и Соединенными Штатами стартовал на этой неделе в Стокгольме.
Пхеньян объявил о провале переговоров с США по ядерному оружию
Очередной раунд переговоров между КНДР и Соединенными Штатами стартовал на этой неделе в Стокгольме.  Политика региона
114
4 октября 2019  21:08
Тема международной кооперации и экспорта стала ключевой для второго дня представительного международного форума Volga Investment Summit.
Деловая программа форума Volga Investment Summit закрыта
Тема международной кооперации и экспорта стала ключевой для второго дня представительного международного форума Volga Investment Summit.  Политика региона
403
4 октября 2019  20:14
Основная тема повестки – развитие туристического потенциала Поволжья.
Губернатор Самарской области принял участие в Совете ПФО, посвященном развитию туризма
Основная тема повестки – развитие туристического потенциала Поволжья.  Политика региона
413
Весь список
Выборы в Самарской области
10 сентября 2019  09:40
Подведены предварительные итоги выборов в Самарской области
Подведены предварительные итоги выборов в Самарской области
Явка по области составила 29,44% (82576 избирателей). Выборы в Самарской области
360
9 сентября 2019  12:52
Избиратель шел на довыборы в самарскую губдуму то медленно, то бегом
Избиратель шел на довыборы в самарскую губдуму то медленно, то бегом
Довыборы по двум округам в региональный парламент завершились в Самарской области безусловным лидерством кандидатов от «Единой России».  Выборы в Самарской области
423
9 сентября 2019  11:25
После зачистки местной ячейки в Новокуйбышевске КПРФ все-таки получила 4 места в гордуме
После «зачистки» местной ячейки в Новокуйбышевске КПРФ все-таки получила 4 места в гордуме
Этот результат не идет ни в какое сравнение с тем, как компартия выступила в прошлом году в Тольятти или хотя бы в Сызрани. Выборы в Самарской области
687
Весь список


Видео
3 октября 2019  09:14
Заседание Госсовета, посвященного вопросам здравоохранения, пройдет в конце месяца
Заседание Госсовета, посвященного вопросам здравоохранения, пройдет в конце месяца
   Об этом заявил Владимир Путин. Здравоохранение
355
1 октября 2019  11:37
Сбербанк принял участие в Цифровой прокачке Самарской области
Сбербанк принял участие в «Цифровой прокачке» Самарской области
Стратегическая сессия состоялась в технопарке «Жигулевская долина». Финансы и Банки
313
21 сентября 2019  09:44
Площадь пожара в ТЦ во Владивостоке возросла до 1000 кв. м
Площадь пожара в ТЦ во Владивостоке возросла до 1000 кв. м
Пожару присвоен второй ранг.
Происшествия
504
17 сентября 2019  10:59
Футболисты Кокорин и Мамаев вышли из колонии
Футболисты Кокорин и Мамаев вышли из колонии
.За ними будет осуществлен контроль до ноября — декабря.
В стране
514
10 сентября 2019  10:30
Дима Билан признал, что был нетрезв во время концерта в Самаре
Дима Билан признал, что был нетрезв во время концерта в Самаре
Певец обещал выступить еще раз.
Социум
691
9 сентября 2019  10:06
Певец Денис Клявер: Я вижу, как Самара меняется, за последние несколько лет она расцвела
Певец Денис Клявер: "Я вижу, как Самара меняется, за последние несколько лет она расцвела"
Артист принял участие в праздновании Дня города.
Культура
511
Весь список

Фоторепортажи
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
259
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
1284
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
907
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
1155
7 сентября 2019  19:32
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
1337
2 сентября 2019  13:11
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль Раскудесы
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль "Раскудесы"
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры.
Культура
765
Весь список

Мероприятия
В Самаре пройдет VI форум в сфере туризма и гостеприимства «Тур Притяжение»
В Самаре состоится Молодежный форум Нефтегазстройпрофсоюза России
Фестиваль еды в Самаре - в топ-3 лучших на выходные
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Октябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные