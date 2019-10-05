Пхеньян объявил о провале переговоров с США по ядерному оружию
5 октября 2019 22:50
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«Переговоры не оправдали наших ожиданий и в конце концов прервались», — заявил Ким Мёнг Гиль журналистам через посольство КНДР в Стокгольме.
В четверг северокорейская делегация прибыла в Стокгольм для переговоров на рабочем уровне по денуклеаризации Корейского полуострова.
Последняя встреча лидеров двух государств состоялась 30 июня. На ней стороны договорились создать группу переговорщиков, которая будет заниматься проблемой денуклеаризации Корейского полуострова. Это был первый раунд переговоров в рамках этих договоренностей.
Белый дом не смог предоставить оперативный комментарий.
Первый в истории саммит глав США и КНДР состоялся в июне 2018 года. На нем Трамп и Ким Чен Ын подписали совместную декларацию. Согласно документу, Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Затем последовал второй саммит, где стороны должны были разработать конкретные шаги, но та встреча завершилась безрезультатно. Лидеры покинули саммит без подписания какого-либо документа.
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