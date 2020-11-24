Первая бригада автоволонтеров Самары заступила на дежурство вместе с врачами городских поликлиник

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Первый снег и пробки на дорогах не смогли остановить начало акции «Поможем врачам вместе» Объединенного волонтерского центра Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Инициатором и организатором акции стал волонтер и депутат Думы городского округа Самара Михаил Натальчук. Его инициативу поддержал автоблогер и волонтер Руслан Акопян.

К работе Объединенного волонтерского центра молодой человек присоединился еще в марте. Увидел объявление в социальных сетях. Как говорит Руслан, теперь он - волонтер по жизни.

Как доставить врача до больного и сократить время ожидания специалиста? Впервые Руслан столкнулся с такой проблемой, когда у него заболела мама. Сначала ждали скорую, потом сутки провели в ожидании участкового врача. Все обошлось, но автоблогер всерьез задумался об этой проблеме. Своей идеей о создании «медицинского такси» или мобильных бригад водителей для медиков поделился с ним депутат-единоросс Михаил Натальчук. Руслан через свои соцсети обратился к подписчикам, и первая бригада автоволонтеров была набрана.

В Самарском региональном отделении Партии «Единая Россия» удалось собрать всех волонтеров вместе: провести инструктаж и распределить по поликлиникам. Руководитель регионального исполнительного комитета Дмитрий Холин поблагодарил автодобровольцев за отзывчивость.

«Количество людей, которым рекомендовано проходить лечение на дому, постоянно растет. Нагрузка на врачей становится больше, количество пациентов увеличивается. Самый массовый запрос, который сейчас существует – нужно помочь врачам», - подчеркнул он, вручая топливные карты и маски с символикой партии лично в руки каждому.

«Я очень рад, что многие люди откликнулись и захотели стать участниками этой акции: и бизнесмены, и мои коллеги-депутаты, и представители некоммерческих организаций, обычные граждане: наши земляки, которые хотят помочь, оказать реальную помощь. Машины проходят санобработку, волонтерам выдают маски, средства защиты, перчатки, антисептики, снабжают их топливными картами. За каждым волонтером закрепляется дежурный врач. Волонтер едет в поликлинику и весь маршрут дежурного врача – в руках автоволонтера. Не секрет, что машин не хватает, и большая часть врачей пешком вынуждена добираться до каждого адреса», - рассказал Михаил Натальчук, организатор акции «Поможем врачам вместе».

До конца года ребята практически «зачислены» в штат городских поликлиник № 3 и № 13. На личных автомобилях они будут доставлять врачей по вызовам. Постепенно будем расширять географию вызовов, увеличим количество машин, отметил волонтер со стажем, участник «ПолитСтартапа» Максим Турченко. Максим тоже присоединился к волонтерам с самого начала пандемии. Теперь решил попробовать себя в новом качестве.

Анастасия – студентка Самарского объединенного национального университета. Она – будущий экономист, но решила стать автоволонтером в свободное от учебы время. Это ее первое задание – такое ответственное и важное. Но девушка не сомневается, что справится с любыми трудностями. Самое главное- помочь медикам в это трудное время. И не словами, а делом, считает Настя, единственная девушка в команде волонтеров-автомобилистов.

В осуществление этого проекта включился и социально ответственный бизнес Самары и губернии. Сеть автозаправок «Роза мира» одной из первых откликнулась на просьбу о помощи. Топливные карты, которые позволят осуществлять бесплатную заправку автомобилей. были изготовлены специально для автоволонтеров. Еще одна инициатива бизнес-сообщества: автомобили волонтеров будут бесплатно мыть и дезинфицировать на автомойках «Лидер» и «Заря».

Первая мобильная бригада самарских автоволонтеров прибыла к месту своей «медицинской службы»: поликлиника №13 Железнодорожного района города. Главный врач поликлиники Анна Кравец отметила: «Такая инициатива волонтеров – настоящий подарок для нас. В условиях пандемии это нам жизненно необходимо: не хватает машин, не хватает врачей. Это очень своевременная мера поддержки. Нам приходится выезжать на вызовы ежедневно. Это более 300 вызовов в день, участковые терапевты работают на износ. Эти 9 машин существенно разгрузят наш трафик. Учитывая неблагоприятные погодные условия, с учетом специфики нашего района и дорог–очень много частного сектора, помощь пришла в самый необходимый момент».

Первые автомобили с дежурными врачами поликлиник № 3 и № 13 отправились на вызовы. У каждого из врачей – обширный список адресов и маленькая радость: сегодня они успеют сделать намного больше и вернутся к своим близким вовремя.

Акция волонтерского центра Партии «Поможем врачам вместе» направлена на снижение нагрузки на систему здравоохранения, помощь и поддержку персонала и медицинских учреждений региона. Первые самарские водители -добровольцы заступили на дежурство. Следующие мобильные бригады автоволонтеров планируют запустить в Тольятти, Жигулевске и Сызрани, передает пресс-служба регионального отделения партии "Единая Россия".

Фото: пресс-служба регионального отделения партии "Единая Россия"