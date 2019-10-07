На этой неделе депутат Госдумы от Самарской области Евгений Серпер посетил несколько региональных праздничных мероприятий
7 октября 2019 14:38
108
В четверг, 3 октября, депутат побывал в СК "МТЛ Арена", где в рамках празднования Дня пожилых людей состоялось областное торжественное мероприятие — "Фестиваль активного долголетия". В зале собралось 1,5 тыс. ветеранов из всех уголков региона. Со сцены их поздравил губернатор Дмитрий Азаров.
Евгений Серпер обратился к присутствующим со словами благодарности и выразил им глубокое уважение и признательность. "Мы гордимся достижениями старшего поколения, ценим их заслуги и учимся у них любви к родной земле. Вся их жизнь — яркий пример для молодежи", — отметил депутат и пожелал ветеранам здоровья, активного долголетия, энергии, оптимизма, благополучия, любви и заботы близких людей.
4 октября Евгений Серпер посетил Всероссийские соревнования по шахматам среди учащихся, живущих на селе. Напомним, что он является председателем федерации шахмат ПФО и председатель федерации шахмат Самарской области. На базе санатория "Циолковский"Красноярского района прошли игры второго тура всероссийских лично-командных соревнований по шахматам среди учеников сельских школ.
В соревнованиях участвуют 193 шахматиста от 6 до 17 лет из 17 регионов страны — от Бурятии и Карачаево-Черкесии до Псковской, Астраханской, Челябинской областей и Алтайского края.
"Самарская область на несколько дней стала шахматным центром страны. Уже 17-й раз у нас проходят Всероссийские соревнования по шахматам среди учащихся, проживающих в сельской местности. Мероприятие традиционно собирает сотни юных шахматистов из всех уголков России. Уверен, что эта древняя, но вечно молодая интеллектуальная игра поможет ребятам научиться мыслить смело и нестандартно, а также укрепит их дружбу", — заявил депутат.
Он также поблагодарил президента международного школьного шахматного союза Александра Костьева, который провел во время турнира тренерский семинар. Также запланирован блицтурнир для тренеров и судей.
Депутат выразил благодарность и всем тренерам: "Благодарю всех, кто вкладывает свои силы, душу и талант в подготовку юных сельских спортсменов. Возможно, что для многих из них этот турнир станет стартовой площадкой, началом восхождения к чемпионским вершинам. Очень приятно, что соревнования вызывают повышенный интерес не только у тренеров и самих ребят, но и у их родителей", — отметил Евгений Серпер и пожелал всем участникам соревнований честной и бескомпромиссной борьбы.
В этот же день депутат Госдумы побывал и в школе села Васильевка Ставропольского района. Эдесь отметили двойной праздник: 50-летие учебного заведения и День учителя. Евгений Серпер поздравил педагогов, сотрудников и ребят с праздниками. Отметим, что в школе обучается почти 400 детей. Депутат пообщался с директором школы Светланой Хоповой, поздравил педагогический коллектив и вручил благодарственные письма.
"Дорогие учителя! Вы служите одной из самых важных и благородных профессий. Учитель заслуженно пользуется особым уважением в обществе. На вас возложена уникальная миссия — не только передавать необходимые знания, но и воспитывать в детях самые лучшие качества: трудолюбие, целеустремленность, ответственность, самостоятельность и патриотизм. Педагогов всегда отличали огромная самоотдача, преданное служение своему призванию, творческий подход к делу, высокая культура и эрудиция. Искренне благодарю вас за ваш нелегкий, самоотверженный труд! От всей души желаю вам неиссякаемого источника вдохновения, интереса к жизни и профессии, новых творческих высот и талантливых учеников!", — поздравил депутат педагогов, передает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
7 октября 2019 14:38
В регионе отмечали День пожилого человека, грядущий День учителя, а также прошли всероссийские соревнования по шахматам среди учащихся, живущих на селе. Политика региона
107
6 октября 2019 21:04
Процесс потери лидерства США начался еще при Бараке Обаме, а действия Путина на Украине, в Сирии и Венесуэле привели его к победе на пути возрождения России как... Политика региона
269
5 октября 2019 22:50
Очередной раунд переговоров между КНДР и Соединенными Штатами стартовал на этой неделе в Стокгольме. Политика региона
544
Выборы в Самарской области
10 сентября 2019 09:40
Явка по области составила 29,44% (82576 избирателей). Выборы в Самарской области
369
9 сентября 2019 12:52
Довыборы по двум округам в региональный парламент завершились в Самарской области безусловным лидерством кандидатов от «Единой России». Выборы в Самарской области
431
9 сентября 2019 11:25
Этот результат не идет ни в какое сравнение с тем, как компартия выступила в прошлом году в Тольятти или хотя бы в Сызрани. Выборы в Самарской области
698
Видео
3 октября 2019 09:14
Об этом заявил Владимир Путин. Здравоохранение
400
1 октября 2019 11:37
Стратегическая сессия состоялась в технопарке «Жигулевская долина». Финансы и Банки
338
21 сентября 2019 09:44
Пожару присвоен второй ранг. Происшествия
528
17 сентября 2019 10:59
.За ними будет осуществлен контроль до ноября — декабря. В стране
538
10 сентября 2019 10:30
Певец обещал выступить еще раз. Социум
723
9 сентября 2019 10:06
Артист принял участие в праздновании Дня города. Культура
546
Фоторепортажи
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
799
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
1320
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
935
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1184
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1368
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
818
Мероприятия