На этой неделе депутат Госдумы от Самарской области Евгений Серпер посетил несколько региональных праздничных мероприятий

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В четверг, 3 октября, депутат побывал в СК "МТЛ Арена", где в рамках празднования Дня пожилых людей состоялось областное торжественное мероприятие — "Фестиваль активного долголетия". В зале собралось 1,5 тыс. ветеранов из всех уголков региона. Со сцены их поздравил губернаторобратился к присутствующим со словами благодарности и выразил им глубокое уважение и признательность. "Мы гордимся достижениями старшего поколения, ценим их заслуги и учимся у них любви к родной земле. Вся их жизнь — яркий пример для молодежи", — отметил депутат и пожелал ветеранам здоровья, активного долголетия, энергии, оптимизма, благополучия, любви и заботы близких людей.4 октября Евгений Серпер посетил Всероссийские соревнования по шахматам среди учащихся, живущих на селе. Напомним, что он является председателем федерации шахмат ПФО и председатель федерации шахмат Самарской области. На базе санатория "Циолковский"Красноярского района прошли игры второго тура всероссийских лично-командных соревнований по шахматам среди учеников сельских школ.В соревнованиях участвуют 193 шахматиста от 6 до 17 лет из 17 регионов страны — от Бурятии и Карачаево-Черкесии до Псковской, Астраханской, Челябинской областей и Алтайского края."Самарская область на несколько дней стала шахматным центром страны. Уже 17-й раз у нас проходят Всероссийские соревнования по шахматам среди учащихся, проживающих в сельской местности. Мероприятие традиционно собирает сотни юных шахматистов из всех уголков России. Уверен, что эта древняя, но вечно молодая интеллектуальная игра поможет ребятам научиться мыслить смело и нестандартно, а также укрепит их дружбу", — заявил депутат.Он также поблагодарил президента международного школьного шахматного союза, который провел во время турнира тренерский семинар. Также запланирован блицтурнир для тренеров и судей.Депутат выразил благодарность и всем тренерам: "Благодарю всех, кто вкладывает свои силы, душу и талант в подготовку юных сельских спортсменов. Возможно, что для многих из них этот турнир станет стартовой площадкой, началом восхождения к чемпионским вершинам. Очень приятно, что соревнования вызывают повышенный интерес не только у тренеров и самих ребят, но и у их родителей", — отметил Евгений Серпер и пожелал всем участникам соревнований честной и бескомпромиссной борьбы.В этот же день депутат Госдумы побывал и в школе села Васильевка Ставропольского района. Эдесь отметили двойной праздник: 50-летие учебного заведения и День учителя. Евгений Серпер поздравил педагогов, сотрудников и ребят с праздниками. Отметим, что в школе обучается почти 400 детей. Депутат пообщался с директором школы, поздравил педагогический коллектив и вручил благодарственные письма."Дорогие учителя! Вы служите одной из самых важных и благородных профессий. Учитель заслуженно пользуется особым уважением в обществе. На вас возложена уникальная миссия — не только передавать необходимые знания, но и воспитывать в детях самые лучшие качества: трудолюбие, целеустремленность, ответственность, самостоятельность и патриотизм. Педагогов всегда отличали огромная самоотдача, преданное служение своему призванию, творческий подход к делу, высокая культура и эрудиция. Искренне благодарю вас за ваш нелегкий, самоотверженный труд! От всей души желаю вам неиссякаемого источника вдохновения, интереса к жизни и профессии, новых творческих высот и талантливых учеников!", — поздравил депутат педагогов, передает пресс-служба облправительства.