На Градостроительном совете обсудили разработку нового генерального плана Самары

28

Во время расширенного заседания Градостроительного совета при губернаторе Самарской области, которое состоялось 22 октября, был поднят ряд вопросов, касающихся пространственного развития Самары. В частности, представители городской власти доложили главе регионаи архитектурной общественности о том, как продвигается разработка нового генерального плана Самары.Решение о необходимости внести комплексные изменения в главный градостроительный документ Самары было принято в 2016 году, поскольку в действовавшем на тот момент генплане все расчеты были сделаны только до 2015 года. По словам руководителя департамента градостроительства Самары, проект изменений, включающий расчетный период до 2030 года, уже разработан. Однако у федеральных структур возникли замечания к проекту, и документ был отправлен на доработку. Работа по утверждению будет проходить в два этапа: на первом этапе генплан приведут в соответствие с государственным кадастром и утвердят после того, как завершатся публичные слушания.В части долгосрочного видения генплана (это второй этап) министр строительствадополнил, что генплан должен рассматриваться не только как нормативный документ, а как документ, обозначающий пути решения задач, стоящих перед городом. «Такие понятия, как индивидуальная среда, благоустроенные жилые районы, места для отдыха и творчества так и останутся понятиями на бумаге, если мы не разработаем глубокую систему обосновывающих документов, которые будут обсуждаться на самом высоком уровне», — сказал министр. В качестве одного из инструментов для решения этой задачи было предложено включить в перечень градостроительной документации разработку мастер-плана. По сути мастер-план — это свод мнений жителей, бизнеса, власти о том, как должен развиваться город. Он не только отражает технические вопросы развития территории, но и уделяет внимание объемно-пространственным и качественным аспектам. Опробовать мастер-план предложено на территории 5-ой просеки, где в ближайшее время запланировано строительство школы. Также необходимо разработать мастер-планы по реновации промышленных территорий, густозастроенных территорий и территорий частного сектора в аспекте социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры.Особое внимание было уделено вопросу синхронизации решений по развитию территорий со стороны органов власти, энергоснабжающих компаний, бизнеса, городского сообщества. Для того, чтобы вести согласованную градостроительную политику, необходимо синхронизировать Генплан с планами развития инженерной, коммунальной и социальной инфраструктуры. «Долгосрочная задача министерства строительства — выйти на информационную систему под названием «цифровой двойник», в которой будет представлена вся информация о планах ресурсоснабжающих организаций по развитию инфраструктуры, о проценте износа инженерных коммуникаций, а также о потенциале развития города, жилищного строительства, ремонта дорожной сети», — сказал Евгений Чудаев.Дмитрий Азаров отметил, что прежде чем создавать общую цифровую модель, необходимо понять, есть ли подобные системы у отдельных ресурсоснабжающих организаций, каким образом их можно объединить: «Необходимо проанализировать, все ли энергоснабжающие организации имеют такие цифровые карты развития, посмотреть опыт других регионов по их созданию. Давайте озаботимся тем, чтобы такую единую инфраструктуру, единую модель сделать в регионе.(Кудряшов- прим.), я предлагаю под вашим руководством подготовить совещание, пригласить энергоснабжающие компании, компании, которые работают в сфере IT-технологий, посмотреть те наработки, которые уже есть и сделать так, чтобы информацию мы получали не по запросу, а в режиме онлайн, — поручил глава региона. — Сегодня мы зачастую не имеем информации, и подключение сетей к каждому садику, школе или больницы требует значительных усилий, каждый раз это такой маленький подвиг. Пора такую систему выстроить», передает пресс-служба облправительства.