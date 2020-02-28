Москва надеется, что Турция примет все меры для безопасности россиян
28 февраля 2020 17:49
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— Участники совещания выразили надежду, что турецкие власти примут все необходимые меры по обеспечению безопасности российских загранучреждений и граждан в Турции, — отметил он.
Песков также добавил, что участники совещания выразили крайнюю обеспокоенность в связи с резкой эскалацией обстановки в сирийском Идлибе.
Ранее президент России провёл оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ и обсудил с ними ситуацию в Идлибе, где накануне обострилась ситуация.
Напомним, в результате обстрела сирийских войск там погибло 33 турецких военных. Анкара объявила армию Сирии "вражеской целью", а президент Эрдоган заявил о силовом ответе. При этом в Минобороны РФ разъяснили ситуацию: турецкие военные попали под удар, так как находились вместе с террористами. Кроме того, в том районе не должно было находиться никаких подразделений ВС Турции. Глава МИД РФ выразил Турции соболезнования.
Фото из открытых источников
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