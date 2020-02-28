Я нашел ошибку
Главные новости: 
Мальчик попросил президента помочь ему вернуться к родным.
Воспитанник детдома, который попросил помощи у Путина, вскоре может поехать к крёстному
Глава региона поручил министру транспорта и автомобильных дорог Самарской области до 15 марта подготовить предложения по организации безопасного перехода.
На Мехзаводе в районе завода "Салют" создадут надземный пешеходный переход через Московское шоссе
Она отметила, что этих граждан выявили во время рейдов.
Из Москвы депортируют 88 иностранцев в связи с коронавирусом
Команду на поле впервые в качестве капитана выведет Паул-Виорел Антон.
В стартовом составе "Крыльев Советов" три дебютанта
По замыслу учения, в результате короткого замыкания электропроводки в здании, происходило возгорание с последующим развитием пожара.
Самарские спасатели провели показательное пожарно-тактическое учение в детском санатории «Юность»
Результаты первого вскрытия умершего от коронавируса показали, что он в основном наносит вред легким
Врачи сообщили результаты первого вскрытия умершего от коронавируса в КНР
Глава региона поблагодарил руководителей компаний ОПК за активную позицию и тесное сотрудничество с органами власти.
Дмитрий Азаров обсудил развитие ОПК с руководителями крупнейших предприятий отрасли
В номинации «Малые города» лауреатом стал проект «Благоустройство парка «Молодежный», представленный Нефтегорском.
СО вошла в число победителей конкурса на лучший проект создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях
сегодня  Пятница, 28 февраля, 21:50
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +4 °C, Тольятти  +3 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 28/02:
USD 66.99
1.38
EUR 73.72
2.07
Новости /  Политика /  Политика региона  

Москва надеется, что Турция примет все меры для безопасности россиян

28 февраля 2020 17:49
130
Опасения высказываются из-за обострения ситуации в Идлибе.
В Москве надеются, что Анкара примет все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность россиян и российских загранучреждений, передает Лайф. Об этом по итогам совещание Владимира Путина с постоянными членами Совбеза РФ рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

— Участники совещания выразили надежду, что турецкие власти примут все необходимые меры по обеспечению безопасности российских загранучреждений и граждан в Турции, — отметил он.

Песков также добавил, что участники совещания выразили крайнюю обеспокоенность в связи с резкой эскалацией обстановки в сирийском Идлибе.

Ранее президент России провёл оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ и обсудил с ними ситуацию в Идлибе, где накануне обострилась ситуация.

Напомним, в результате обстрела сирийских войск там погибло 33 турецких военных. Анкара объявила армию Сирии "вражеской целью", а президент Эрдоган заявил о силовом ответе. При этом в Минобороны РФ разъяснили ситуацию: турецкие военные попали под удар, так как находились вместе с террористами. Кроме того, в том районе не должно было находиться никаких подразделений ВС Турции. Глава МИД РФ выразил Турции соболезнования. 



Фото из открытых источников
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Политика региона
28 февраля 2020  18:48
Глава региона поблагодарил руководителей компаний ОПК за активную позицию и тесное сотрудничество с органами власти.
Дмитрий Азаров обсудил развитие ОПК с руководителями крупнейших предприятий отрасли
Глава региона поблагодарил руководителей компаний ОПК за активную позицию и тесное сотрудничество с органами власти.  Политика региона
124
28 февраля 2020  17:49
Опасения высказываются из-за обострения ситуации в Идлибе.
Москва надеется, что Турция примет все меры для безопасности россиян
Опасения высказываются из-за обострения ситуации в Идлибе.  Политика региона
126
28 февраля 2020  17:37
Представитель администрации Эрдогана сообщил, что президенты договорились встретиться как можно скорее.
Турция сообщила о согласии Путина встретиться с Эрдоганом
Представитель администрации Эрдогана сообщил, что президенты договорились встретиться как можно скорее.   Политика региона
131
Весь список
Выборы в Самарской области
10 сентября 2019  09:40
Подведены предварительные итоги выборов в Самарской области
Подведены предварительные итоги выборов в Самарской области
Явка по области составила 29,44% (82576 избирателей). Выборы в Самарской области
959
9 сентября 2019  12:52
Избиратель шел на довыборы в самарскую губдуму то медленно, то бегом
Избиратель шел на довыборы в самарскую губдуму то медленно, то бегом
Довыборы по двум округам в региональный парламент завершились в Самарской области безусловным лидерством кандидатов от «Единой России».  Выборы в Самарской области
896
9 сентября 2019  11:25
После зачистки местной ячейки в Новокуйбышевске КПРФ все-таки получила 4 места в гордуме
После «зачистки» местной ячейки в Новокуйбышевске КПРФ все-таки получила 4 места в гордуме
Этот результат не идет ни в какое сравнение с тем, как компартия выступила в прошлом году в Тольятти или хотя бы в Сызрани. Выборы в Самарской области
1402
Весь список

Видео
14 февраля 2020  10:40
Норильск наводнили песцы Они берут пищу прямо из рук.
Норильск наводнили песцы
Они берут пищу прямо из рук.
В стране
532
20 января 2020  10:51
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео.
Социум
919
3 января 2020  13:53
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
Он расположен в ТРК "Московский".
Социум
2897
31 декабря 2019  10:45
Т Плюс поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
«Т Плюс» поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности.
ЖКХ
1275
21 декабря 2019  11:25
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
 Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом.  Происшествия
2334
13 декабря 2019  12:56
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. 
ЖКХ
1791
Весь список

Фоторепортажи
21 февраля 2020  12:33
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля.
Культура
373
16 февраля 2020  13:10
В Самарской области
В Самарской области "Жемчужина Поволжья" собрала танцоров из 27 регионов
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций.
Спорт в регионе
588
9 февраля 2020  15:30
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка Уши Лапы Хвост
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка «Уши Лапы Хвост»
Сегодня она будет работать до 19:00.
Социум
649
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
1366
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
1870
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
1892
Весь список

Мероприятия
Все на кайт-карнавал в Тольятти «Жигулёвское море — любимому городу»
Стартует новая программа выходных дней проекта «Время Тольятти–2020»
В Самарском художественном музее откроют выставку «Продолжение»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные