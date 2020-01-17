Я нашел ошибку
Главные новости: 
Если вы столкнулись с проблемой неоформления трудовых отношений или нарушением сроков выплаты заработной платы, оставьте сообщение на телефон «горячей линии».
В Самаре работает «горячая линия» о нарушениях в части выплаты заработной платы
Основной вид деятельности завода – переработка семян подсолнечника, сои, рапса. В настоящее время завод производит 4000 тонн масла подсолнечника в месяц.
Богатовский маслоэкстракционный завод присоединился к нацпроекту «Производительность труда и поддержка занятости»
Медведев пожелал
Мишустин и Медведев встретились с членами правительства
Руководство «Т Плюс» призывает жителей Самары, Тольятти и Новокуйбышевска соблюдать простые правила безопасности и беречь своих родных и близких.
«Т Плюс» напоминает о безопасности вблизи энергообъектов
Участие в них могут принять представители малого, среднего бизнеса, индивидуальные предприниматели Самары.
В Самаре пройдут семинары «Меры государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Самарской области»
Стоимость
В России начались розничные продажи обновленного фотоаппарата "Зенит"
За 2019 год Самарской таможней план перечисления в федеральный бюджет выполнен на 109,52%, что составляет 1395,04 млн рублей.
В Самарской таможне подвели итоги работы за 2019 год
Более 50 кг деликатеса, прилетевшего в Самарскую область из Чукотского автономного округа, было изъято.
В аэропорту «Курумоч» задержана партия красной икры без ветеринарных сопроводительных документов
сегодня  Пятница, 17 января, 16:12
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +1 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 17/01:
USD 61.57
0.14
EUR 68.66
0.29
Новости /  Политика /  Политика региона  

Мишустин и Медведев встретились с членами правительства

17 января 2020 15:51
32
Медведев пожелал
Новый премьер-министр Михаил Мишустин и его предшественник Дмитрий Медведев встретились с членами правительства, передает РИА Новости

Кабинет министров в среду в полном составе ушел в отставку, но продолжает исполнять свои обязанности до формирования нового. Мишустин утром приехал в Дом правительства на Краснопресненской набережной и более часа общался с Медведевым один на один в кабинете председателя кабмина.
Затем они вместе вышли на встречу с членами правительства.

Медведев поблагодарил всех за ответственный подход и выразил надежду на "надлежащую работу" до тех пор, пока не будет сформирован новый кабинет.
"Так и должно быть в таких ситуациях, они естественны для любой страны и не являются чем-то особенным. Они знаменуют те или иные перемены, которые происходят в стране, будь то конституционные перемены или какие-то иные", - отметил Дмитрий Медведев.

Работу в кабинете министров Медведев назвал одной из самых сложных, требующей максимальной отдачи, так как ее всегда критично оценивают граждане страны.

"Скажу прямо: многое получилось, что-то не получилось. Но, действительно, так и не бывает, чтобы все получалось одномоментно, потому что очень амбициозные цели, очень сложные и очень важные для нашей страны", — подчеркнул экс-глава кабмина.

Обращаясь к присутствующим, он отметил, что они трудились "исключительно добросовестно" и поблагодарил всех за службу Отечеству.

Медведев пожелал "максимальных успехов" в достижении поставленных целей новому правительству и его председателю.

Мишустин, в свою очередь, отметил совместную работу с Медведевым:

"Я тоже был частью правительства, которое сегодня собралось, всех коллег знаю лично. Хочу сказать, что на сегодняшний день все в соответствии с указом президента продолжают исполнять свои обязанности. Прошу вас от этого не отступать".

Премьер пообещал провести новую встречу после всех консультаций и объявления состава кабмина.

Кроме того, Мишустин отметил важность исполнения положений послания президента.

"Самое главное на сегодняшний момент — сосредоточиться на исполнении положений послания президента Федеральному собранию, которым мы все и занимаемся", — сказал он, еще раз поблагодарив коллег по прежнему правительству за работу. 





Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Политика региона
17 января 2020  15:51
Медведев пожелал "максимальных успехов" в достижении поставленных целей новому правительству и его председателю.
Мишустин и Медведев встретились с членами правительства
Медведев пожелал "максимальных успехов" в достижении поставленных целей новому правительству и его председателю.   Политика региона
17
16 января 2020  19:56
«Школа 21» занимается подготовкой специалистов мирового уровня в области информационных технологий, где пообщался с командой и студентами проекта.
Дмитрий Азаров в Москве познакомился с работой уникального образовательного проекта «Школа 21»
«Школа 21» занимается подготовкой специалистов мирового уровня в области информационных технологий, где пообщался с командой и студентами проекта.  Политика региона
250
16 января 2020  19:12
Дмитрий Азаров в прямом эфире международного телеканала RTVI ответил на вопросы журналистов, поделившись опытом совместной работы региона с федеральной налоговой службой и Михаилом Мишустиным.
Самарская область за последние 2 года значительно нарастила налоговый потенциал
Дмитрий Азаров в прямом эфире международного телеканала RTVI ответил на вопросы журналистов, поделившись опытом совместной работы региона с федеральной... Политика региона
284
Весь список
Выборы в Самарской области
10 сентября 2019  09:40
Подведены предварительные итоги выборов в Самарской области
Подведены предварительные итоги выборов в Самарской области
Явка по области составила 29,44% (82576 избирателей). Выборы в Самарской области
774
9 сентября 2019  12:52
Избиратель шел на довыборы в самарскую губдуму то медленно, то бегом
Избиратель шел на довыборы в самарскую губдуму то медленно, то бегом
Довыборы по двум округам в региональный парламент завершились в Самарской области безусловным лидерством кандидатов от «Единой России».  Выборы в Самарской области
761
9 сентября 2019  11:25
После зачистки местной ячейки в Новокуйбышевске КПРФ все-таки получила 4 места в гордуме
После «зачистки» местной ячейки в Новокуйбышевске КПРФ все-таки получила 4 места в гордуме
Этот результат не идет ни в какое сравнение с тем, как компартия выступила в прошлом году в Тольятти или хотя бы в Сызрани. Выборы в Самарской области
1173
Весь список

Видео
3 января 2020  13:53
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
Он расположен в ТРК "Московский".
Социум
1530
31 декабря 2019  10:45
Т Плюс поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
«Т Плюс» поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности.
ЖКХ
528
21 декабря 2019  11:25
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
 Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом.  Происшествия
1386
13 декабря 2019  12:56
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. 
ЖКХ
1148
5 декабря 2019  12:16
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование.
Здравоохранение
740
2 декабря 2019  13:10
Самарцев предупреждают об опасности мышиной лихорадки
Самарцев предупреждают об опасности мышиной лихорадки
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя.
Здравоохранение
1660
Весь список

Фоторепортажи
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
765
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
1198
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
1302
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
1528
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2614
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
3168
Весь список

Мероприятия
В Самарской таможне подвели итоги работы за 2019 год
Видеоверсию спектакля Самарского театра драмы «Месье Амилькар, или Человек, который платит» покажут в ЦРК «Художественный»
В Самаре пройдут мероприятия, посвящённые памяти святого нашего времени преподобного Гавриила Самтаврийского (Ургебадзе)
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные