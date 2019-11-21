Минздрав отложил принятие нового порядка медосмотра для водителей

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Об этом в своем Telegram-канале написал замглавы Минздрава Олег Салагай. Такое решение связано с обеспокоенностью граждан, добавил он."Будет проведен дополнительный анализ методов, используемых для освидетельствования, в целях обеспечения их эффективности при адекватном ценообразовании в регионах", — пояснил чиновник.Согласно ранее опубликованному приказу Минздрава, при получении или обновлении водительских прав будет нужно сдавать мочу для исследования на содержание наркотиков и психотропных веществ, а также кровь для определения биомаркера хронического злоупотребления алкоголя. Обследование можно пройти только в специализированных медучреждениях.Документ должен был вступить в силу 22 ноября.Это вызвало ажиотаж среди автомобилистов. По различным данным, справки из-за введения дополнительных исследований могли подорожать до десяти раз.Из регионов начали поступать сообщения, что в наркологических диспансерах возникли огромные очереди.Ситуацию прокомментировал Владимир Путин. Президент заявил, что узнал о планировавшемся нововведении из СМИ."Это чушь какая-то. <…> Ясно, что нужно проводить дополнительные обследования, связанные, к сожалению, и с употреблением наркотических средств — это понятно, это безопасность миллионов людей на дорогах. Ну так надо вводить это как-то с умом, поэтапно хотя бы", — подчеркнул глава государства.По его словам, Минтруд должен был обратить внимание на то, что минимальный размер оплаты труда составляет 11 280 рублей, а за справку по новым правилам нужно отдать пять тысяч.Фото: РИА Новости