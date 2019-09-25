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Новости /  Политика /  Политика региона  

Коммунисты Сызрани потеряли спорткомитет

25 сентября 2019 21:32
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Дума Сызрани сегодня, 25 сентября, освободила от должности председателя комитета по физкультуре и спорту Анну Жукову, а на ее место был избран Сергей Иванов.
Дума Сызрани сегодня, 25 сентября, освободила от должности председателя комитета по физкультуре и спорту Анну Жукову, а на ее место был избран Сергей Иванов, передает «СО» ОНЛАЙН. Таким образом, местные коммунисты потеряли контроль над одним из 2 комитетов, которые до 25 сентября возглавляли представители КПРФ (именно от этой партии была избрана Анна Жукова). А «Единая Россия», от которой стал депутатом Сергей Иванов, соответственно, председательствует теперь уже не в 6, а в 7 комитетах.

Всего в думе Сызрани — 8 комитетов, 1 из которых возглавляет представитель КПРФ. Это комитет по культуре и вопросам общественных и межнациональных отношений, во главе которого по-прежнему находится Анна Семенова. Комиссию по вопросам депутатской этики возглавляет представитель ЛДПР Дмитрий Копылов.

«СО» ОНЛАЙН напоминает, что по итогам выборов 2018 года КПРФ фактически выиграла выборы в гордуму по спискам, набрав 36% голосов, но проиграла одномандатные округа. В результате компартия не набрала такого количества мандатов, которое позволило бы ей занять ключевые места в думе и довольствовалась двумя креслами председателей комитетов. А теперь, спустя всего год после выборов, теряет и их. 
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Комментарии



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