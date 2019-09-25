Коммунисты Сызрани потеряли спорткомитет
25 сентября 2019 21:32
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Всего в думе Сызрани — 8 комитетов, 1 из которых возглавляет представитель КПРФ. Это комитет по культуре и вопросам общественных и межнациональных отношений, во главе которого по-прежнему находится Анна Семенова. Комиссию по вопросам депутатской этики возглавляет представитель ЛДПР Дмитрий Копылов.
«СО» ОНЛАЙН напоминает, что по итогам выборов 2018 года КПРФ фактически выиграла выборы в гордуму по спискам, набрав 36% голосов, но проиграла одномандатные округа. В результате компартия не набрала такого количества мандатов, которое позволило бы ей занять ключевые места в думе и довольствовалась двумя креслами председателей комитетов. А теперь, спустя всего год после выборов, теряет и их.
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